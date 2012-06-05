به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده پس از نشست امروزش با مسئولان وزارت ورزش که به گفته خودش ربطی به مدیر عاملی اش در استقلال نداشت خطاب به خبرنگاران گفت: برای بررسی برخی موارد حضور استقلال در لیگ قهرمانان آسیا به وزارت ورزش و جوانان آمده بودم و در این نشست صحبتی در مورد مدیر عاملی ام در استقلال مطرح نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که بالاخره تکلیف مدیریت استقلال چه می شود گفت: قرار است امشب جلسه ای با اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال داشته باشیم و تکلیف مدیرعامل مشخص شود. با این حال من چه باشم و چه نباشم کارم را با قدرت در نقل و انتقالات پیگیری می کنم و امشب هم با چند بازیکن گردن کلفت قرار ملاقات دارم و با آنها تمام خواهم کرد.

علی فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد شما در استقلال ماندگار هستید گفت: این به تصمیم اعضای هیات مدیره بستگی دارد اما من تا زمانی که در استقلال باشم برای این تیم با تمام توانم کار خواهم کرد. اینجا خانه من است و اگر بگویم دوست ندارم بمانم دروغ گفته ام. من برای احداث کمپ استقلال خیلی زحمت کشیده ام و دوست دارم بمانم و کارم را کامل کنم.

مدیرعامل مستعفی استقلال در پاسخ به این پرسش که شما قبلا گفته بودید حرف مرد یک کلام است و برنمی گردم گفت: کی گفته حرف مرد یکی است، حرف مرد دوتاست! با این حال همه چیز بستگی به نظر هیات مدیره دارد و امشب در نشستی که داریم تکلیف مدیرعاملی مشخص خواهد شد.

وی افزود: قطعا برای ماندن نیاز به حمایت و امکاناتی دارم که باید فراهم شود. الان برخی تیم ها با میلیاردها تومان در فصل نقل و انتقالات شرکت کرده اند و ما با دست خالی نمی توانیم کاری انجام دهیم. ان شالله دوستانی که تصمیم گیر هستند کمک می کنند که استقلال هم در بازار نقل و انتقالات عقب نیفتد.

فتح الله زاده با بیان اینکه حتی اگر تیم خوبی ببندم و بیرونم کنند ایرادی ندارد گفت: حرف های زیادی در این مورد زده می شود اما من تا زمانی که هستم تیم را با قدرت می بندم.حتی اگر من نباشم دوست دارم استقلال قهرمان شود. ما فصل قبل هم باید قهرمان می شدیم و ستاره می گرفتیم اما نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که با ماندن قلعه نویی تکلیف بازیکنانی چون رحمتی و جباری چه می شود گفت: من آدم حرفه ای هستم و به سرمربی تیم اختیار تام داده ام تا بازیکنانش را جذب کند. آقای قلعه نویی به من لیست داده و وظیفه من این است که این بازیکنان را جذب کنم. در لیستی هم که ایشان داده هم اسم جباری هست و هم اسم رحمتی.

فتح الله زاده در پایان گفت: من اسم طالب لو را در این لیست ندیده ام اما قرار است امشب هم اسم هشت بازیکن جدید را آقای قلعه نویی به من بدهد تا برای جذب آنها اقدام کنم.