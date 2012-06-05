حسین تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: یکی از مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری در خراسان شمالی گازرسانی به 200 روستای بالای 100 خانوار بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 100 درصداین مصوبه انجام شده است اظهار داشت: عملیات گازرسانی به 80 روستای دیگر نیز در دست اجرا بوده که تا پایان سال جاری گازرسانی به 50 روستای آن به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه در ابتدای تشکیل استان تنها 26 روستا از نعمت گاز بهره‌امند بودند تصریح کرد: در حال حاضر 240 روستای خراسان شمالی دارای نعمت گاز بوده که 80 روستای مذکور نیز به این تعداد افزوده می‌شود.

حسین نژاد در ادامه با اعلام اینکه 100 درصد مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری در شرکت گاز خراسان شمالی تحقق یافته است عنوان کرد: گازرسانی به شهر پیش قلعه و روستاهای واقع در مسیر آن، مطالعه امکان سنجی گازرسانی به 7 شهر باقیمانده استان و انجام مطالعه گازرسانی به 100 روستا در فاصله 15 کیلومتری خطوط انتقال گاز از جمله مصوبات دور نخست سفر بود که در این استان اجرایی شده است.

وی افزود: همچنین تنها مصوبه دور دوم سفر یعنی شروع گازرسانی به شهرهای راز، صفی آباد و لوجلی نیز به طور کامل انجام شده است.

این مسئول با بیان اینکه در سفر دور سوم 5 مصوبه در خراسان شمالی تصویب شد اظهار داشت: مصوبه مطالعه و بررسی احداث فاز دوم خط انتقال گاز بجنورد - اسفراین و مصوبه گازرسانی به 200 روستای بالای 100 خانوار در این استان به صورت 100 درصد اجرا شده است.

وی در مورد سایر مصوبات دور سوم سفر گفت: مصوبه اجرای خطوط تقویتی گاز شهرهای بجنورد و شیروان 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مصوبه احداث ساختمان‌های اداری و پست امداد گاز شهرهای گازرسانی شده نیز تاکنون 29 درصد پیشرفت داشته است.