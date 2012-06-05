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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

فروزنده عنوان کرد:

80 سبد مواد غذایی بین کودکان گچسارانی توزیع شد

80 سبد مواد غذایی بین کودکان گچسارانی توزیع شد

گچساران – خبرگزاری مهر: مدیرکمیته امداد شهرستان گچساران گفت: 80 سبدموادغذایی شامل 10نوع انواع موادخوراکی بین کودکان در معرض سوء تغذیه دراین شهرستان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فروزنده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای هر کودک دراین طرح 430هزارریال اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: مواد غذایی توزیع شده بین این کودکان شامل برنج، عدس، تخم مرغ، روغن، رب گوجه و .. است.

مدیرکمیته امداد شهرستان گچساران اعتبارهزینه شده برای این طرح را 45 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: کودکان در معرض سوء تغذیه باهمکاری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گچساران شناسایی شدند.

وی بیان داشت: وضعیت این کودکان هر چند ماه یکبار از سوی شبکه بهداشت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فروزنده یادآور شد: طرح بهبود تغذیه کودکان زیر شش سال در طول سال برای کودکان زیر شش سال در گچساران اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته افزون بر 150 میلیون ریال برای اجرای این طرح در گچساران هزینه شد که بیش از 60 کودک زیر شش سال در نقاط مختلف شهری و روستایی گچساران پوشش داده شدند.

کد مطلب 1618921

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