فیفا آخرین اصلاحات قوانین فوتبال را اعلام کرد/ تغییر در 6 قانون اصلی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، این تغییرات در صد و بیست و ششمین نشست سالانه برد بین المللی فوتبال که در انگلستان برگزار شد مورد تایید قرار گرفت. این تغییرات در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل به بعد لازم الاجرا خواهد بود. این تغییرات به شرح زیر اعلام شد:

1-اصلاح قانون یک زمین بازی

تبلیغات زمین بازی باید حداقل یک متر از خطوط اطراف زمین بازی فاصله داشته باشد. فاصله تور دروازه از دیرک‌ها و در واقع عمق دروازه باید یک متر باشد و تبلیغات یک متر از پشت دروازه فاصله داشته باشد.

2- اصلاح قانون سه تعویض

داور می‌تواند به بازیکنی که در فهرست اولیه و نهایی در فهرست بازیکنان تعویضی قرار گرفته در ابتدا بازی اجازه حضور در زمین را بدهد به شرطی که در فهرست اولیه و نهایی و همچنین فهرست بازیکنان ثبت نامی حضور داشته باشد. لازم به ذکر است این تغییر آنی توسط سرمربی باید به اطلاع تیم داوری و ناظر بازی برسد. در این صورت بازیکنی که با این شرایط تعویض می‌شود اجازه ادامه بازی دارد و هیچ محرومیت انضباطی بر علیه بازیکن تعویضی اعمال نمی‌شود. همچنین تعداد تعویض‌های تیم مورد نظر کاسته نخواهد شد ولی داور باید این رویداد را در گزارشش ثبت کند.

3- اصلاح قانون چهارم - وسایل بازیکنان

اگر بازیکن نوار یا چسب‌های روی عضله و مواردی از اینگونه را روی جوراب خود ببندد باید نوار یا چسب هم رنگ با جوراب باشد.

4- اصلاح قانون هشت - شروع و شروع مجدد بازی

اگر توپی که داور دراپ بال اعلام کرده مستقیما وارد دروازه حریف شود، داور باید ضربه دروازه اعلام کند. در صورت برخورد توپ با زمین هم اگر توپ وارد دروازه شود و به بازیکن حریف برخورد نکند گل مردود خواهد بود و باید ضربه دروازه اعلام شود. این قانون قبلا به این صورت بود که توپ در صورت برخورد با زمین و شوت مستقیم در صورت تبدیل شدن به گل قابل پذیرش بود. در حالت دوم اگر توپ دراپ بال شده مستقیما وارد دروازه خودی شود ضربه کرنر به تیم مقابل داده می‌شود.

5- اصلاح قانون 12 خطاها و تخلفات

وقتی بازیکنی به طور عمد مرتکب هند می‌شود و مالکیت توپ را از تیم مقابل می‌گیرد اخطار الزامی است در صورتی که قبلا در قانون علاوه بر عمدی بودن آشکار بودن هند نیز در قانون ذکر شده بود که عبارت آشکارا بودن هند در قانون جدید حذف شده است.

6- اصلاح قانون سوم تعویض‌ها

در مسابقات رسمی هر تیم می‌تواند سه تعویض انجام دهد و از سه بازیکن تا حداکثر 12 بازیکن می‌توانند در فهرست تعویض قرار گیرند این در حالی است که در قانون قبلی حداکثر تا هفت بازیکن می‌توانستند در فهرست تعویض قرار گیرند.