اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در 1271 امامزاده و بقعه متبرکه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری طرح تابستانی نشاط معنوی به منظور تبیین برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شرف خانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و حضور خبرنگاران شبکه‌های خبری صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات، صبح امروز 16 خردادماه در معاونت فرهنگی این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست شرف‌خانی با اشاره به اینکه امامزادگان و بقاع متبرکه به عنوان زیرساخت فرهنگی کشور محسوب می‌‌شوند، گفت: یکی از اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه، طرح جامع تبدیل امامزادگان و بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور است که هدف این طرح ارتباط جوانان با این مرکز است تا در سایه فضای معنوی این اماکن پیوند دائمی و معنوی جوانان با معارف اسلام صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تلاش شده که حضور جوانان و مردم در این اماکن پررنگ‌تر شود، افزود: تا ارتقای سطح معنوی و معرفتی جوان را در پی داشته باشد. امیدواریم با اجرای این طرح رویدادی را رقم بزنیم که همراه با نشاط معنوی باشد. اگرچه همواره در طول سال های مختلف برنامه‌های این گونه انجام می شد اما این دومین برنامه طرح تابستانی نشاط معنوی است که به صورت ستادی برگزار می شود.

شرف‌خانی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه بهینه‌سازی ایام فراغت دانش‌آموزان و آموزش‌های فرهنگی و قرآنی از دیگر اهداف اجرای این طرح است، تصریح کرد: با همین نگاه در سال گذشته مصوبه ای در کل کشور مطرح شد که قرار شد در 750 امامزاده و بقاع متبرکه این برنامه اجرا شود. بعد از اجرای کار مشخص شد که این طرح در 816 امامزاده و بقاع متبرکه اجرا شده و شاهد استقبال زیادی هم بودیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته با پایان یافتن طرح آسیب شناسی و نقد از درون صورت گرفت تا مشکلات و ضعف ها مشخص شود، بیان کرد: با همین نگاه ساختار نشاط معنوی از نظر کمی و کیفی ارتقای چشمگیری دارد، چون کار علمی و تخصصی انجام شده است.

وی با بیان اینکه 3 کتاب برای طرح امسال تألیف شده است، تصریح کرد: امسال قرار است این طرح در 1271 امامزاده و بقعه متبرکه برگزار شود، کارهای تبلیغی برای ثبت نام متقاضیان انجام شده و ثبت نام هم تا 4 تیرماه ادامه خواهد شد. طرخ تابستانی نشاط معنوی از 10 تیرماه آغاز و تا 26 مردادماه ادامه خواهد داشت. زمان اجرای طرح امسال نسبت به سال گذشته محدودتر شده است اما سعی شده از ظرفیت ایام ماه مبارک رمضان بیشتر استفاده شود. اختتامیه این طرح هم 26 مردادماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه این طرح در چهار سر فصل تنظیم شده است، اظهار داشت: سرفصل اول برنامه آموزشی است. نگاه عموم این بود که این طرح در سه مقطع تحصیلی به صورت جداگانه برگزار شود و آنچه برای دانش آموزان لازم است در مجموعه کتاب ها آمده است. همچنین سعی شده که کلاس های آموزشی به صورت کارگاهی برگزار شود. کلاس های قرآن، کلاس های احکام، جلسات اخلاق، برنامه‌های ورزشی و ...از جمله این دوره هاست.

وی با بیان اینکه مدرسان این دوره ها اکنون در حال گذراندن دوره تخصصی و آموزشی خود در شهر مقدس قم هستند، بیان کرد: سعی شده که از فضای معنوی اماکن متبرکه برای تربیت دانش آموزان استفاده شود. برنامه های ورزشی هم از برنامه‌های مهم اجرایی این طرح است که سعی شده از ظرفیت اماکن و حتی سالن های تربیت بدنی برای اجرای این طرح استفاده شود.

شرف خانی با بیان اینکه اردوهای تفریحی و آموزشی هم در نظر گرفته شده است، بیان کرد: امامزاده ها و بقاع متبرکه همچنین به صورت میزبان در طرح نشاط معنوی یک روزه هم شرکت داده می شوند تا میزبان دیگر مراکز طرح اوقات فراغت دانش آموزان شوند. یکی از برنامه های اصلی این طرح، تشویق است. نفرات برتر کلاس ها انتخاب می شوند و همچنین آزمون سراسری در پایان طرح برگزار می شود که نفرات برتر انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه از روحانیون، دانشجویان و مربیان برنامه های هنری و ورزشی بومی در این طرح استفاده می شود، گفت: 1300 روحانی از حوزه علمیه قم و دیگر حوزه ها و بیش از 500 دانشجوی دانشکده های علوم قرآنی و مربیان هنری و ورزشی در این طرح استفاده می شود.

شرف خانی با بیان اینکه برای سه مقطع تحصیلی سه کتاب تألیف شده که متناسب با آن مقطع است، اظهار داشت: الف با تا خدا، کتابی است که ویژه مقطع ابتدایی تألیف شده است. کتاب 30 نشانه یک راه هم متناسب با مقطع راهنمایی و کتاب نردبان‌ها و پرتگاه‌ها زندگی هم ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان است. برای نخستین چاپ از هر کتاب 30 هزار جلد منتشر شده است و اگر لازم باشد بلافاصله تجدید چاپ می‌شود. این طرح رایگان است اما خانواده ها و یا مراکز برای ارتقای کاری می توانند هزینه ای هم دریافت کنند. سال گذشته هم تعداد 100 هزار نفر در این طرح شرکت کرده بودند.