به گزارش خبرنگار مهر، جشن پدران آسمانی با حضور 1500 فرزند شهید در استان البرز برگزار می شود.



جشن پدران آسمانی به همت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار می شود.



این جشن ساعت 17 الی 19 روز پنج شنبه 18 خرداد ماه سال جاری در تالار نژاد فلاح کرج با سخنرانی حجت الاسلام موسوی استاد حوزه و دانشگاه برگزار می شود.



عیسی فرهادی استاندار البرز، خانواده شهدا، ایثارگر و جانباز و مسئولان استان البرز از جمله مدعوین این جشن هستند.