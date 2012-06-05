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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خسارت 30 درصدی به مزارع کشاورزی ایلام/ خرید 75 هزار تن گندم در استان

خسارت 30 درصدی به مزارع کشاورزی ایلام/ خرید 75 هزار تن گندم در استان

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: تاکنون 75 هزار تن گندم مازاد از کشاورزان استان ایلام خریداری شده است.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان شروع برداشت غلات  تاکنون بیش از 75 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان ایلام تحویل مراکز خرید شده است.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود بین 120 الی 130 هزار تن گندم تولیدی از اراضی کشاورزی استان تحویل مراکز خرید شود.

وی گفت: تعداد 30 مرکز خرید در استان فعال است هرچند که خشکسالی سال زراعی 90-91  بی سابقه بوده است.

این مسئول ادامه داد: کاهش 50 درصدی میانگین بلند مدت کاهش بارندگی به اراضی دیم 50 درصد و اراضی کشاورزی آبی بیش از 30 درصد خسارت وارد شده و کار برسی میزان خسارت توسط صندوق بیمه در حال انجام است.

بازدار افزود: برای شناسایی ظرفیت‌های بخش کشاورزی برنامه‌های مختلفی تدوین و طراحی شده است.

وی ادامه داد: شکوفا شدن این ظرفیت‌ها با همکاری دانش‌آموختگان بیکار این بخش قابل تحقق است که باید مسئولان در این رابطه تلاش کنند.

این مسئول اضافه کرد: ساماندهی دانش آموختگان بیکار بخش کشاورزی در دستور کار مسئولان امر در استان ایلام قرار دارد.

وی تصریح کرد: توجه به این موضوع در رفع مشکلات اشتغال و عنایت به بخش تولید بسیار مهم و ضروری است.

بازدار عنوان کرد: تاکنون 326 طرح با 190 میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات به بانکهای عامل استان معرفی شده است.

وی افزود: برای اجرای این تعداد طرح  پنجهزار و 900 نفر در سامانه این کارگروه ثبت نام کرده اند .

کد مطلب 1618928

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