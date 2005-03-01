بازيكنان استقلال و پرسپوليس در كميته انضباطي

به گزارش خبرنگار" مهر" كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ازمحمود فكري ورضا عنايتي بازيكنان تيم فوتبال استقلال تهران و نيزپژمان جمشيدي ازباشگاه پرسپوليس دعوت كرد تا درروزيكشنبه 16 اسفند ماه راس ساعت 30/17 دراين كميته حاضرشده وبه سوالات مسوولان آن درخصوص اتفاقات روي داده دراين مسابقه پاسخگوباشند.

گفتني است: كميته انضباطي فدراسيون فوتبال تهديد كرده درصورت عدم حضوراين افراد غيابا تصميم گيري خواهد كرد.