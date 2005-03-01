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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۰۶

بازيكنان استقلال و پرسپوليس در كميته انضباطي

ازسوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال تعدادي از بازيكنان تيمهاي استقلال و پرسپوليس به كميته انضباطي دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار" مهر" كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ازمحمود فكري ورضا عنايتي بازيكنان تيم فوتبال استقلال تهران و نيزپژمان جمشيدي ازباشگاه پرسپوليس دعوت كرد تا درروزيكشنبه 16 اسفند ماه راس ساعت 30/17 دراين كميته حاضرشده وبه سوالات مسوولان آن درخصوص اتفاقات روي داده دراين مسابقه پاسخگوباشند.
گفتني است: كميته انضباطي فدراسيون فوتبال تهديد كرده درصورت عدم حضوراين افراد غيابا تصميم گيري خواهد كرد.

کد مطلب 161893

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