جمع آوری 176 امضا علیه مالکی/ هشدار نخست وزیر به فرصت طلبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روز دوشنبه اعلام کرد جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، امضاهایی از گروههای سیاسی برای سلب اعتماد از نوری المالکی نخست وزیر عراق دریافت کرده است و تعداد امضاها به 176 امضا رسیده است.

جواد الحسناوی از اعضای جریان صدر به السومریه گفت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، 176 امضا برای سلب اعتماد از نوری المالکی از گروههای سیاسی دریافت کرده است.



الحسناوی پیش بینی کرد طالبانی طی ساعات آینده، امضاهای جمع آوری شده را به اسامه النجیفی رئیس پارلمان تحویل دهد.

از سوی دیگر یک منبع در ریاست جمهوری عراق هم اعلام کرد طابانی از مدیر دفترش خواسته است امضاها را بررسی کند و از صحت آن مطمئن شود.



واکنش مالکی به خبر جمع آوری امضا برای سلب اعتماد از وی



از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه 15 خرداد از جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور خواست امضاهای جمع آوری شده برای سلب اعتماد از وی را به اداره تحقیقات جنایی تحویل دهد تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.

وی تصریح کرد تنظیم فهرستهایی با اسامی برخی نمایندگان خارج از چارچوب پارلمان، با اقدامات غیرقانونی همزمان شده است.



وی همچنین از دستگاههای ذیربط خواست کسانی را که در جعل امضا یا تهدید به منظور کسب امضای نمایندگان دست داشته اند، به دادگاه معرفی کنند.



مالکی تصریح کرده است تلاش برخی طرفها برای سوء استفاده از روند دموکراتیک در جهت اهداف سیاسی خاص، نگرانی هایی را درباره احتمال به خطر افتادن اصل دموکراسی به وجود آورده است.



مالکی از رئیس جمهور به عنوان پشتیبان قانون اساسی خواسته است میزان مطابقت این اقدامات با قانون اساسی و چارچوبهای قانونی را مورد ملاحظه قرار دهد و برای اطمینان یافتن از صحت امضاهایی که در اختیارش است، آنها را به اداره تحقیقات کیفری ارسال کند.



مالکی هشدار داده است چنین اقداماتی ممکن است خطراتی برای اصل روند دموکراسی داشته باشد و دستگاههای ذیربط باید تمام کسانی را که اثبات شود در روند جعل امضا یا تهدید هر یک از نمایندگان یا انجام اقدامات غیرقانونی دست دارند، به عدالت بسپارند تا سلامت روند دموکراسی حفظ شود.



واکنش مثبت طالبانی به درخواست مالکی



انتظار نوری المالکی نخست وزیر عراق برای پاسخگویی طالبانی چندان طول نکشید و رئیس جمهوری عراق دستور داد کمیته ای به ریاست رئیس دفترش برای بررسی نامه های امضا شده از سوی برخی نمایندگان که دربرگیرنده سلب اعتماد از مالکی است، تشکیل شود.

