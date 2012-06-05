500 کیلومتر راه آهن در کشور به بهره برداری می رسد

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همچنین تا پایان سال جاری 500 کیلومتر آزادراه نیز در کشور به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به میزان پروژه های آزادراه در دست ساخت بیان داشت: در حال حاضر بیش از 3 هزار و 200 کیلومتر آزادراه در کل کشور در دست ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به در دست ساخت بودن 10 هزار و 40 کیلومتر راه آهن در کشور یادآور شد: از این میزان بیش از 500 کیلومتر تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

صادقی همچنین با اشاره به در دست ساخت بودن پروژه های بزرگراه در سطح کشور بیان داشت: در حال حاضر بیش از 5 هزار کیلومتر بزرگراه در کشور در دست ساخت است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 10 هزار کیلومتر راه اصلی در کشور در دست ساخت است، تصریح کرد: از این میزان راه اصلی تا پایان سال جاری بیش از 2 هزار کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید.