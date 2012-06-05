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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

تذکر 36 نماینده به رئیس جمهور برای جلوگیری از تعلیق فدراسیون قایقرانی

تذکر 36 نماینده به رئیس جمهور برای جلوگیری از تعلیق فدراسیون قایقرانی

36 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار اقدام عاجل برای جلوگیری از تعلیق عضویت فدراسیون قایقرانی در فدراسیون جهانی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 36 نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه در تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار اقدام عاجل برای جلوگیری از تعلیق عضویت فدراسیون قایقرانی در فدراسیون جهانی و گرفتن بهانه دخالت سازمان جهانی المپیک در امور ورزشی کشور و فراهم ساختن امنیت روحی و آرامش برای ورزشکاران المپیک شدند.

 

کد مطلب 1618936

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