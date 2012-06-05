حجاب عامل مصونیت و امنیت اجتماعی زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شالیکار صبح سه شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر مازندران افزود: حفظ پوشش اسلامی عاملی برای حفظ مقام رفیع زن است.

وی، عفاف و حجاب را از ضروریات اسلام و چادر را بهترین نوع حجاب و نشانه ملی دانست.

فرمانده قرارگاه غدیر مازندران با تاکید بر اینکه پیام مقام معظم رهبری باید همواره آویزه گوشمان باشد افزود: جنایتی بزرگ تر از این نیست که زن با آرایش و مد و جلوه گری زیورآلات در نگاه نامحرمان ظاهر و از وی بعنوان یک کالا و ابزار استفاده شود.

وی گفت: جایگاه زن در اسلام آن اندازه رفیع است که از دامن زن، مرد به معراج می رسد و مقام زن در شجاعت، استواری، حفظ پوشش و عفاف معنا می یابد چرا که زن آدم ساز و مربی انسانها است.

وی افزود: در کشور ما برای دفاع از مقام والای اسلام هزاران شهید، بخصوص مازندران ده هزار شهید راه حق داشته ایم و هر یک از ما باید دنباله رو آنها باشیم.

شالیکار گفت: توصیه من به خواهران این است که پوشش اسلامی، جایگاه و مقام خود را حفظ کنند و امیدواریم که در جامعه اسلامی برترین شرایط برای بروز ارزشهای اسلامی و اعتقادی برقرار و حفظ حجاب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تداوم یافته و تقویت یابد تا به یاری خداوند متعال از آلودگی ها، پلیدی ها و زشتی ها در جامعه کاسته شود.