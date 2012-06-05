224 میلیارد ریال اعتبار صرف ساخت راه های روستایی جنوب کرمان شد

محمد مهدی بلوردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار خانوار روستایی در جنوب استان کرمان از مزایای راه های روستایی بهره مند هستند.
وی با اشاره به ساخت 800 کیلومتر راه روستایی آسفالته طی چهار سال گذشته در جنوب استان کرمان تصریح کرد: 300 کیلومتر از این راه ها در سال گذشته احداث شده است.
بلوردی بیان داشت: 50 خانوار در جنوب استان کرمان نیز با ساخت هزار کیلومتر راه روستایی دیگر از راه های روستایی مناسب بهره مند می شوند.
این مسئول با بیان اینکه جنوب استان کرمان از نیازمندترین مناطق کشور از لحاظ احداث راه روستایی است افزود: اداره کل راه و ترابری جنوب کرمان از فعال ترین حوزههای برتر کشور در بخش احداث راههای روستایی محسوب میشود.
