بکارگیری 75 دستگاه اتوبوس در جاده های روستایی ملایر/ حمل و نقل ملایر در انتظار اعتبار

سید اسماعیل صفوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت حمل و نقل در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه پایانه ملایر - تهران، ملایر - همدان و ملایر- نهاوند - بروجرد در شهرستان ملایر فعال است و مسافران برای تردد از این پایانه‌ها استفاده می‌کنند.

وی از فعالیت 75 دستگاه اتوبوس، 350 دستگاه مینی بوس و 200 دستگاه خودروی پلاک سفید برای تردد در روستاها این شهرستان خبر داد و گفت: 200 خودروی پلاک سفید با همکاری بخشداری‌ها و دهیاری‌ها ساماندهی شده‌ است.

صفوی زاده به وضعیت پایانه ملایر- تهران به عنوان بزرگترین پایانه در ملایر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 60 دستگاه اتوبوس در این پایانه فعال است.

عمر ناوگان اتوبوسی پایانه ملایر- تهران 10 سال است

وی با اشاره به اینکه 10 دستگاه از این اتوبوس ها بیش از 10 سال عمر دارند، گفت: عمر ناوگان اتوبوسی این ترمینال 10 سال است و باید هرچه زودتر تبدیل به احسن شود.

وی با بیان اینکه به اتوبوسهای قدیمی صورت وضیعت داده نمی‌شود، گفت: با در اختیار گذاشتن تسهیلات به رانندگان این بخش، باید برای نوسازی اتوبوس‌ها در این مسیر اقدام کنند.

وی از فعالیت چهار دستگاه اتوبوس "وی ای پی" در ترمینال بزرگ تهران - ملایر خبر داد و گفت: این چهار دستگاه اتوبوس دارای امکانات استاندارد هستند و مردم نیز در استفاده از آنها استقبال خوبی داشته اند.

وی با بیان اینکه سیاست مجموعه حمل و نقل شهرستان ملایر استفاده مطلوب و بهینه از همه امکانات موجود است، گفت: در صورت تخصیص اعتبارات تغییراتی اساسی در ناوگان حمل و نقل ایجاد می شود.

رئیس حمل و نقل و پایانه‌های شهرستان ملایر در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر امکانات ترمینال بزرگ شهر ملایر مناسب است، افزود: خوشبختانه در حال حاضر مشکلات تا حدود زیادی حل شده است.

ترمینال همدان - ملایر باید تبدیل به احسن شود

صفوی زاده در ادامه به وضعیت ترمینال همدان - ملایر اشاره کرد و از فعالیت16 دستگاه اتوبوس در این پایانه خبر داد و گفت: 10 دستگاه از این اتوبوس‌ها نیز بیش از 10 سال عمر دارند که باید تغییر وضعیت دهند.

وی از فعالیت چهار دستگاه اتوبوس سیترا در این ترمینال خبر داد و گفت: ترمینال ملایر - بروجرد - نهاوند نیز زیرنظر بخش خصوصی است که از نظر بهداشتی و کمبود امکانات در وضعیت نامناسبی است.

وی در ادامه از ساخت ترمینال جدید ملایر - همدان خبر داد و گفت: طبق قانون پایانه‌ها باید در خارج از محدوده شهر و در ابتدا و انتهای شهرها ترمینال ایجاد شود.

وی ادامه داد: در این راستا پایانه ملایر- همدان در زمینی به مساحت چهار هزار متر و اعتبار پنج میلیارد ریال با نظارت سازمان حمل و نقل ملایر توسط بخش خصوصی در حال احداث است.

صفوی زاده از پیشرفت فیزیکی 65 درصدی ترمینال جدید خبر داد و افزود: تاکنون 300 میلیون تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است.

ترمینال جدید ملایر در حال احداث است

وی اذعان داشت: این ترمینال دارای امکانات استاندارد و جدید شامل سالن انتظار، امکانات بهداشتی مناسب،پارکینگ و نماز خانه، انبار توشه، سکوهای مناسب برای سوار شدن و پیاده شدن، مغازه‌های توزیع مواد غذایی و خوراکی برای مسافران است.

وی افزود: در صورت تخصیص اعتبارات در هفته دولت این ترمینال به بهربرداری می رسد.

رئیس حمل و نقل و پایانه‌های ملایر با بیان اینکه این ترمینال در سمت چپ جاده واقع شده و سئوالات فراوانی در خصوص احتمال مشکلات تصادف و تردد برای مردم وجود دارد، گفت: با احداث پل زیر گذر حاجی آباد که زیر نظر اداره راه و شهرسازی در حال احداث است مشکلات تردد برای مسافران ترمینال ملایر- همدان رفع می شود.

وی در ادامه به مشکلات حمل و نقل ملایر اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکلات حمل و نقل در این شهرستان نبود تسهیلات بانکی برای حمایت از سرمایه گذاران بخش حمل و نقل و کالاو مسافراست.

صفوی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه سرمایه گذار در این بخش وجود دارد اما نبود امکانات و تسهیلات این امکان را از سرمایه گذاران گرفته است.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل اتوبوسی و مینی بوسی مشکل ساز است

وی دومین مشکل حمل و نقل این شهرستان را فرسودگی ناوگان حمل و نقل اتوبوسی و مینی بوسی عنوان کرد و ابراز داشت: این مشکل نیز به دلیل نبود تسهیلات بانکی و اعتبارات باقی مانده است.

رئیس حمل و نقل و پایانه‌های ملایر در ادامه از ساخت مرکز معاینه فنی خودرو در کیلومتر 18 لاین رفت ملایر - اراک خبر داد و عنوان کرد: موافقت اصولی این مرکز صادر شده و در حال حاضر عملیات اجرایی این مرکز بیش از 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای ساخت آن بیش از 400 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این مرکز با اعتبار بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود، گفت: این مرکز نیاز به تسهیلات بانکی ندارد و بخش خصوصی تعهد ساخت آن را اعلام کرده و تا دهه فجر نیز ساخته و بهره برداری می‌شود.

صفوی زاده گفت: با ساخت مرکز معاینه خودرو، تست کامل تجهیزات وسایط نقلیه سنگین و صدور برگ معاینه فنی در ملایر انجام می شود.

صفوی زاده اظهار داشت: مرکز معاینه فنی خودروهای سبک سامن نیز دو سال پیش در این شهر فعال بود که به دلیل برخی مشکلات شخصی تعطیل شد و سازمان حمل و نقل به خاطر رفع مشکلات مردم ایجاد مرکز جدید را برنامه ریزی کرده است.

وی در ادامه از فعالیت پنج مجتمع خدماتی رفاهی در ملایر خبر داد و گفت: مجوز دو مجتمع دیگر نیز گرفته شده که با برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبارات در آینده نزدیک، تعداد مجتمع‌های ملایر به هفت مورد افزایش می‌یابد.