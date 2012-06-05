جوائز صادراتی ماهیت جائز بودن خود را از دست داده است

اصغر طلوع در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم پرداخت منطقی تر و منظم تر جوائز صادراتی تاکید کرد و افزود: این مهم می تواند انگیزه ای برای تولید کنندگان جهت صادرات بوده و همینطور در حفظ بازارهای داخلی موثر باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال تولید ملی به درد دل بخش خصوصی بیشتر توجه شود، اظهار داشت: این مجتمع با بکارگیری ماشین ‌آلات پیشرفته و بهره‌ گیری از دانش فنی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد، مدیریت آگاه و با هدف ارتقای کیفی محصولات تولیدی، توانسته سهم عمده‌ ای در بازار مصرف ایران و جهان داشته باشد.

این مدیر صنایع غذایی با اشاره به اینکه طی هشت ماهه گذشته نوسانات برابری ارز مشکلات زیادی برتولید کنندگان تحمیل کرد، گفت: زمانی که کاهش نرخ برابری ارز اتفاق می افتد تقاضای مشتریان صادراتی کالاها بالا می رود و صنایع با سیل تقاضا مواجه و بر عکس این قضیه نیز اتفاق می افتد و تولید کنندگان دچار ضرر و زیان می شوند.

وی افزود: برای تهیه برخی اقلام مواد اولیه که منشاء خارجی دارند نوسانات برابری ارز دچار مشکل می کند زیرا تجاری که وارد کننده این اقلام هستند در شرایط خاص این مواد را عرضه نمی کنند تا شرایط روانی تشدید کننده ای ایجاد شود و این امر باعث نوسانات در قیمت تمام شده کالا خواهد شد.

طلوع یادآورشد: نبود ثبات قیمت باعث می شود تولید کننده نتواند تعهدات خود نسبت به مشتریان خارج از کشور را عملی کند ولی چون الزام به این کار دارد با ضرر و زیان به فعالیت خود ادامه می دهد.