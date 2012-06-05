صدراله دولت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری کشور و در جهت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار، مبادرت به خرید نهادههای دامی کرده است که طبق برآورد ستاد تنظیم بازار کلیه این نیازها، تامین و در حال توزیع است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بر این اساس، تفاهمنامهای میان شرکت پشتیبانی امور دام کشور و اتحادیههای تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور و دامداران جهت تحویل شیر به قیمت مصوب تنظیم شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، این شرکت نهادههای مورد نیاز اعضای اتحادیه را با قیمت مصوب در اختیار آنها قرار میدهد و اتحادیه نیز موظف به عرضه گوشت مرغ تولیدی با قیمت توافقی با شرکت پشتیبانی امور دام کشور خواهد بود.
به گفته دولت، با برآورد مشترک، نهادههای دامی مورد نیاز این اقلام به اتحادیههای مذکور تخصیص یافته و در حال تحویل است.
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