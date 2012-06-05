دستگیری پزشک متخصص به اتهام فروش داروی سقط جنین

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان در جریان فعالیت زیرزمینی یک پزشک متخصص برای سقط غیر قانونی جنین قرار گرفتند.

بررسیها نشان داد این پزشک پس از گذراندن دوره تخصص خود در خارج از کشور به اصفهان آمده و مشغول به کار شده بود. او در کنار ویزیت بیماران، اقدام به فروش غیر قانونی داروهای سقط جنین می کرد.

کارآگاهان پلیس آگاهی سپس به بهانه خرید دارو با این پزشک وارد معامله صوری شده و او را در محل ملاقات دستگیر کردند. در بازرسی از او نیز مقداری داروی سقط جنین کشف شد.

هم اکنون تحقیقات در این زمینه در اداره آگاهی ادامه دارد.