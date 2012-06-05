شاهین ایزدیار در رقابت های شنای پارالمپیک شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اختصاص یک سهمیه قطعی برای شنا ی ایران، رکوردگیری جهت انتخاب نماینده این رشته در رقابت های پارالمپیک برگزار شد.

این رکوردگیری روز دوشنبه بین وحید کشتکار ( از فدارسیون نابینایان و کم بینایان) و شاهین ایزدیار در محل استخر مجموعه ورزشی آزادی و به منظور انتخاب یکی از این دو شناگر برای حضور در رقابت های پارالمپیک لندن انجام شد.

