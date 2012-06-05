شاهین ایزدیار در رقابت های شنای پارالمپیک شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اختصاص یک سهمیه قطعی برای شنا ی ایران، رکوردگیری جهت انتخاب نماینده این رشته در رقابت های پارالمپیک برگزار شد.
این رکوردگیری روز دوشنبه بین وحید کشتکار ( از فدارسیون نابینایان و کم بینایان) و شاهین ایزدیار در محل استخر مجموعه ورزشی آزادی و به منظور انتخاب یکی از این دو شناگر برای حضور در رقابت های پارالمپیک لندن انجام شد.
پس از رکورگیری که با حضور نمایندگان فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کم بینایان، داوران رسمی، نماینده فدارسیون شنا و نماینده کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، ایزدیار با کسب حد نصاب 1:13.76 در ماده 100 متر قورباغه ( کلاس SB9) و حفظ جایگاه چهاردهم آخرین رنکینگ جهانی شنای IPC ، به عنوان شناگر منختب کشورمان جهت اعزام به لندن شناخته شد.
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