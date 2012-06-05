  1. ورزش
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

شاهین ایزدیار در رقابت های شنای پارالمپیک شرکت می کند

شاهین ایزدیار در رقابت های شنای پارالمپیک شرکت می کند

شاهین ایزدیار در رکوردگیری انجام شده با وحید کشتکار موفق شد جواز حضور در رقابت های شنای پارالمپیک 2012 لندن را به دست بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اختصاص یک سهمیه قطعی برای شنا ی ایران، رکوردگیری جهت انتخاب نماینده این رشته در رقابت های پارالمپیک برگزار شد.

این رکوردگیری روز دوشنبه بین وحید کشتکار ( از فدارسیون نابینایان و کم بینایان)  و شاهین ایزدیار در محل استخر مجموعه ورزشی آزادی و به منظور انتخاب یکی از این دو شناگر برای حضور در رقابت های پارالمپیک لندن انجام شد.
 
پس از رکورگیری که با حضور نمایندگان فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کم بینایان، داوران رسمی، نماینده فدارسیون شنا و نماینده کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، ایزدیار با کسب حد نصاب 1:13.76 در ماده 100 متر قورباغه ( کلاس SB9)  و حفظ جایگاه چهاردهم آخرین رنکینگ جهانی شنای IPC ، به عنوان شناگر منختب  کشورمان جهت اعزام به لندن شناخته شد.
کد مطلب 1618948

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