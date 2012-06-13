راههای جلوگیری از توزیع فیلم غیرمجاز در دانشگاهها/ ایجاد سینمای ساحلی

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توزیع فیلم‌های غیر مجاز در خوابگاه‌ها و دانشگاهها راهکار وزارت علوم برای جلوگیری از این مساله گفت: براساس مطالعه ای که در وزارت علوم صورت گرفته، انگیزه و علاقه برای تماشای فیلم در دانشگاه‌ها بسیار بالا است.

وی ادامه داد: با توجه به امکاناتی که در دانشگاه ها وجود دارد، دانلود فیلم به سهولت در میان دانشجویان انجام می شود. کاری که از امسال معاونت فرهنگی وزارت علوم برای جلوگیری از این وضعیت آغاز کرده است تشکیل خانه سینمای دانشگاهی ایران و راه اندازی سینما در هر دانشگاهی است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه مقرر شده است در هر پردیس دانشگاهی حداقل یک سینما ایجاد شود، خاطرنشان کرد: فیلم های دوران انقلاب، فیلم های مفید و مجاز توسط معاونت فرهنگی خریداری شده و به دانشگاه ها ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: بعضی دانشگاهها فضای خوبی دارند و پردیس دانشگاه در کنار دریا قرار دارد لذا برنامه معاونت فرهنگی وزارت علوم کمک به این دانشگاه ها برای ایجاد سینمای ساحلی است.