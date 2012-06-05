رتبه 26 سرانه فضای آموزشی کشور به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا موسوی نژاد پیش از ظهر سه شنبه درگردهمایی توجیه برنامه های معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان با اولویت اوقات فراغت و طرح هجرت، اظهارداشت: هم اکنون این استان در بحث سرانه فضای آموزشی رتبه 26 را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های مسئولان آموزشی و فرهنگی استان در زمینه ترویج فرهنگ نماز در بین دانش آموزان، تصریح کرد: همچنین خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه 9 کشور در بحث نمازخانه ‏های مدارس شده است.

موسوی نژاد به سایر برنامه های فرهنگی و دینی این نهاد در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: در راستای ترویج فرهنگ قرآن و حفظ آن بین دانش آموزان و فرهنگیان طرح ملی حفظ قرآن در سطح کشور و خراسان جنوبی آغاز و اجرایی شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به ثبت نام 25 هزار نفر در طرح ملی حفظ قرآن در سطح استان، تصریح کرد: تاکنون هشت هزار دانش آموز و فرهنگی در سطح استان به عنوان حافظ کل قرآن شناسایی شدند.

موسوی نژاد در ادامه از برگزاری جشنواره دانش آموزان نان آور استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این جشنواره در راستای تحقق شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این جشنواره باید از هم اکنون مورد برنامه ریزی های جامع مسئولان فرهنگی و اجرایی استان قرار گرفته و در اولویت های برنامه های فرهنگی آموزش و پرورش باشد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قاین نیز در این جلسه، با تاکید بر شناسایی دانش آموزان علاقمند به نماز جماعت در سطح مساجد و نمازهای جماعت مدارس، گفت: در سال تحصیلی جاری دانش آموزان شرکت کننده در سطح مساجد شهرستان و نماز جماعت و جمعه شناسایی و تجلیل خواهند شد.

رضا غلامپور همچنین در خصوص راه اندازی هیئت های دانش آموزی در دهه اول محرم توسط آموزش و پرورش این شهرستان، اظهارداشت: در این زمینه تاکنون هیچگونه اعتباری برای تامین غذای این هیئت‏های عزاداری از سوی نهادهای اجرایی اختصاص نیافته است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قاین در پایان از عدم حضور مسئولان استانی در برنامه‏ های برگزار شده از سوی آموزش و پرورش شهرستان انتقاد کرد و گفت: این مهم مشکل و چالش اصلی در این شهرستان به شمار رفته و برنامه های فرهنگی نیازمند اعتبارات استانی و اهتمام ویژه مسئولان است.