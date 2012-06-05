۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

رتبه 26 سرانه فضای آموزشی کشور به خراسان جنوبی اختصاص یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اختصاص رتبه 26 کشوری در بخش سرانه فضای آموزشی به این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا موسوی نژاد پیش از ظهر سه شنبه درگردهمایی توجیه برنامه های معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان با اولویت اوقات فراغت و طرح هجرت، اظهارداشت: هم اکنون این استان در بحث سرانه فضای آموزشی رتبه 26  را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های مسئولان آموزشی و فرهنگی استان در زمینه ترویج فرهنگ نماز در بین دانش آموزان، تصریح کرد: همچنین خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه 9 کشور در بحث نمازخانه ‏های مدارس شده است.

موسوی نژاد به سایر برنامه های فرهنگی و دینی این نهاد در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: در راستای ترویج فرهنگ قرآن و حفظ آن بین دانش آموزان و فرهنگیان طرح ملی حفظ قرآن در سطح کشور  و خراسان جنوبی آغاز و اجرایی شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به ثبت نام 25 هزار نفر در طرح ملی حفظ قرآن در سطح استان، تصریح کرد: تاکنون هشت هزار دانش آموز و فرهنگی در سطح استان به عنوان حافظ کل قرآن شناسایی شدند.

موسوی نژاد در ادامه از برگزاری جشنواره دانش آموزان نان آور استان طی  سال جاری خبر داد و گفت: این جشنواره در راستای تحقق شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این جشنواره باید از هم اکنون مورد برنامه ریزی های جامع مسئولان فرهنگی و اجرایی استان قرار گرفته و در اولویت های برنامه های فرهنگی آموزش و پرورش باشد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قاین نیز در این جلسه، با تاکید بر شناسایی دانش آموزان علاقمند به نماز جماعت در سطح مساجد و نمازهای جماعت مدارس، گفت: در سال تحصیلی جاری دانش آموزان شرکت کننده در سطح مساجد شهرستان و نماز جماعت و جمعه شناسایی و تجلیل خواهند شد.

رضا غلامپور همچنین در خصوص راه اندازی هیئت های دانش آموزی در دهه اول محرم توسط آموزش و پرورش این شهرستان، اظهارداشت: در این زمینه تاکنون هیچگونه اعتباری برای تامین غذای این هیئت‏های عزاداری از سوی نهادهای اجرایی اختصاص نیافته است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قاین در پایان از عدم حضور مسئولان استانی در برنامه‏ های برگزار شده از سوی آموزش و پرورش شهرستان انتقاد کرد و گفت: این مهم مشکل و چالش اصلی در این شهرستان به شمار رفته و برنامه های فرهنگی نیازمند اعتبارات استانی و اهتمام ویژه مسئولان است. 

کد مطلب 1618951

