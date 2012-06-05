۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

چند خبر از تراکتورسازی/

زمان معرفی سرمربی جدید تراکتورسازی اعلام شد/ رونمایی از تمبر صعود به آسیا

جشن صعود تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا توام با معرفی سرمربی جدید فصل آینده این تیم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتورسازی، یکشنبه هفته آینده جشن صعود تیم فوتبال تراکتورسازی به رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با حضور هواداران این تیم برگزار خواهد شد. 

در این مراسم سرمربی فصل آینده تیم فوتبال تراکتورسازی رسما معرفی خواهد شد. همچنین قرار است علاوه بر معرفی سرمربی تیم از تمبر اختصاصی صعود تیم تراکتورسازی به رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا  و کاپ نایب قهرمانی این تیم  در رقابتهای لیگ برتر فوتبال نیز رونمایی شود.

اجرای دو سرود جدید باشگاه تراکتورسازی در حضور هواداران این باشگاه نیز از دیگر بخشهای مهم این مراسم است.

