یک باب کتابخانه عمومی به ازاء هر 20 هزار نفر باسواد در کرمان وجود دارد

محمد جواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 112 باب کتابخانه عمومی در استان کرمان بیان داشت: در این استان بیش از 65 هزار متربع فضای کتابخانه ای وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین یک میلیون و 117 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی کرمان داریم.

این مسئول از بالا بودن شاخص های مربوط به منابع و فضای کتابخانه ای همچنین سالن های مطالعه و کارکنان در استان کرمان نسبت به میانگین کشوری نیز خبر داد و اظهار داشت: یکی از قابلیت های خوب استان کرمان، وجود خیرین کتابخانه ساز در استان است.

حسین زاده گفت: تاکنون 30 باب کتابخانه با زیربنای 13 هزار مترمربع توسط این افراد در کرمان احداث شده که جای تقدیر دارد.

وی به وضعیت مطلوب مطالعه در استان کرمان نیز اشاره کرد و ادامه داد: استان کرمان در حوزه مطالعه کتاب های غیردرسی با میانگین زمانی 19 دقیقه و 34 ثانیه در کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان از رتبه دوم استان کرمان در بحث مطالعه قرآن و ادعیه در کل کشور نیز خبر داد و بیان داشت: کرمان در بحث مطالعه نشریات غیر روزنامه ای نیز در کشور رتبه اول را دارد.

وی تصریح کرد: با وجود همه اقدامات گسترده ای که در زمینه کتاب و کتابخوانی در استان کرمان انجام شده، همچنان در بخش های مختلف نیاز به فعالیت های بیشتر داریم.