به گزارش خبرگزاری مهر، حمید احمدی، موسس فدراسیون زورخانه بالتیک در دیدار با محسن مهرعلیزاده رئیس و سیدامیر حسینی، دبیرکل از تاسیس این فدراسیون در مراجع رسمی ویلینیوس پایتخت لیتوانی خبر داد و افزود: با تاسیس این فدراسیون راه برای آموزش و توسعه این ورزش در حوزه بالتیک هموار می‌شود.

محسن مهرعلیزاده با تاکید بر اهمیت توسعه زورخانه و ارزش‌های معنوی آن تاسیس فدراسیون بالتیک را گام مهمی در توسعه این ورزش در قاره اروپا دانست.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای بالتیک با ابراز امیدواری از اینکه بتواند با مساعدت‌های فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای در راه تحکیم و توسعه ارزش‌های فرهنگی آیین زورخانه و جوانمردی در حوزه بالتیک فعالیت‌های موثری انجام دهد، گفت: مرحله بعدی فعالیت ما تاسیس انجمن‌های محلی در این کشورهاست.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه‎ای، ورزش زورخانه در لیتوانی در سال 2008 معرفی شد و ورزشکاران آن کشور به صورت فعال در رویدادهای فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای مشارکت دارند. حمید احمدی فعال ورزشی، اقتصادی و گردشگری است و هم اینک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی - ایران است.