تولیدکنندگان گیلان توان حضور و رقابت در بازارهای بین المللی را دارند

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم حمایت جدی از تولیدکنندگان در بازارهای داخلی تاکید کرد و افزود: با برنامه ریزی و حمایت همه جانبه ضمن بهره گیری از فضاهای خالی صنایع می توان از ظرفیتهای بی بدیل استان برای اشتغال، رونق کسب و کار بهره جست.

وی اظهارداشت: بخش خصوصی سرباز خط مقدم تولید است از اینرو باید دولت بسترهای لازم را برای این حوزه مشخص و مهیا سازد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز گرچه در کل به نفع تولید کننده داخلی و به ضرر وارد کننده است اما عدم مدیریت این مهم همانند سیلی ویرانگر خواهد بود.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به نفع تولید کننده داخلی است در این ارتباط توضیح داد: تولید کنندگان به دو گروه هستند یک گروه مواد اولیه آنها وارداتی است اما بخشی از نهاده ها شامل حقوق کارگر، برق و آب و ... ناشی از افزایش ارز نیست و تغییر نمی کند بنابراین بخشی از هزینه ها بالا و بخشی ثابت می ماند به همان تناسب قیمت می تواند افزایش پیدا کند.

محمدی افزود: روند افزایش قیمتها باید معمول و منطقی باشد یعنی هم قدرت خرید مصرف کنند لحاظ شود هم توجیه اقتصادی تولید کننده ادامه پیدا کند به سمت ضرر پیش نرود.

وی با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز نباید افسار گسیخته باشد، گفت: اگر قیمت ارز به تدریج افزایش و به سمت واقعی شدن پیش رود، بسیار به نفع تولید کننده است، تولید کنندگانی که مواد اولیه آنها وارداتی نیست خیلی سود می برند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآورشد: نوسانات شدید و مکرر ارز قدرت مانور را از تولید کنندگان می گیرد.