50 کیلوگرم تریاک در استان قزوین کشف شد

سردار مسعود جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی درباره یکی از سابقه داران عمده مواد مخدر مطلع شدند که وی مواد مخدر را از یکی از استان های جنوبی وارد و در استان به فروش می رساند.



وی یادآورشد: ماموران با تکمیل اطلاعات از موعد ورود یک محموله تریاک مطلع شدند و با کنترل محور مواصلاتی وی را به همراه همدستش با دو دستگاه موتورسیکلت مشاهده و دستور ایست صادر کردند.



فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: قاچاقچیان مواد مخدر با مشاهده ماموران به سمت یکی از روستاهای اطراف متواری شدند که پس از مدتی تعقیب و گریز در بیابان های روستا سرانجام مجبور به توقف شدند.



سردار جعفری نسب افزود: در این اقدام 50 کیلوگرم ماده مخدر تریاک که داخل یک گونی روی موتورسیکلت بسته شده بود کشف شد و هر دو سوداگر مواد مخدر دستگیر شدند.



به گفته فرمانده انتظامی استان قزوین تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده ادامه دارد.