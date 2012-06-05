به گزارش خبرنگار مهر، امروز در خبرها آمده بود که چهارمین جلسه «کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته» با حضور بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شد و در این جلسه سه چاپخانه متخلف به طور موقت تعطیل شدند.

اما در این جلسه نماینده اتحادیه چاپخانه‌داران حضور نداشت که این موضوع را از علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران جویا شدیم.

وی در این‌باره گفت: روندش این است که کمیسیون با حضور نماینده اتحادیه برگزار شود و از ما هم خواسته شده بود که نماینده‌مان را معرفی کنیم، ولی ما هنوز نماینده رسمی اتحادیه در کمیسیون را معرفی نکرده‌ایم و اگر این اتفاق زودتر از سوی ما رخ داده بود، این جلسه با حضور نماینده اتحادیه تشکیل می‌شد.

نیکوسخن با تاکید بر اینکه تعامل اتحادیه چاپخانه‌داران با مجموعه وزارت ارشاد مثبت و تعاملی است، بیان کرد: ما هیچ مشکلی با مجموعه ارشاد نداریم و کارها به صورت تعاملی پیش می‌رود، ولی از مفاد این جلسه بی‌خبر هستیم و اگر حکمی هم صادر شده ،بدون حضور نماینده اتحادیه بوده است.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران همچنین توضیح داد: اگر صاحبان این چاپخانه‌ها که حکمی برای تعطیلی‌شان صادر شده، اعتراض به حق و درستی نسبت به حکمشان داشته باشند روند قانونی‌اش این است که به همان کمیسیون مراجعه کنند، ولی اگر عضو اتحادیه باشند و مساله را باهم در جریان بگذارند، اتحادیه نیز پیگیر این امر خواهد بود.

در خبر اعلام شده درباره جلسه «کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته»، تخلفاتی چون چاپ آثار غیرمجاز٬ جابجایی بدون مجوز ماشین آلات چاپ و... مطرح شده و کمیسیون بر حسب سابقه و فعالیت و عملکرد واحدهای چاپی حکم تعطیلی موقت سه واحد چاپخانه متخلف را صادر کرده است.