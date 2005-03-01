ايران داوطلب ميزباني مسابقات واليبال ساحلي آسيا

محمود حداد رييس كميته واليبال ساحلي ايران به" مهر" گفت: آنتوني ليائورييس كميته ساحلي آسيا شرايط كيش راازهرنظرعالي خواند وموافقت خود را براي ميزباني دو مسابقه قهرماني آسيا وتورساحلي اين قاره درسال 2006 اعلام كرد.

حداد درباره تورساحلي آسيا كه ازامروزدركيش آغازشد، گفت: 6 تيم ازكشورمان حضوردارند كه اين هم كه با جلب موافقت ليائوصورت گرفت.

وي افزود: يانسري ازتايلند واحمد عبدالله ازقطرهم به جمع داوران مسابقات اضافه شدند، اما اميدواريم بارش شديد باران كه ازصبح دركيش آغازشده، خللي دربرگزاري مسابقه ها ايجاد نكند.