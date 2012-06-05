صنعت کشور، علاوه بر تحریم ها خود زنی هم دارد

رحیم بنا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راهکار خروج از تحریم و نجات از اقتصاد بیمار، اظهار داشت: امروزه متاسفانه علاوه بر مشکل تحریم، خود زنی را نیز داریم، مقررات دست و پا گیر سازمان های مختلف و هزینه تراشی برای تولید، نوعی خود زنی در حوزه صنعت است.



وی ادامه داد: اگر واقعاً فرهنگ تعامل و همکاری وجود داشته باشد می توان استانداردها را با داشته ها تنظیم کرد که اگر این امر اجرایی شود قطعاً پیشرفت را در بخش صنعت شاهد خواهیم بود.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز با اشاره به اینکه زمانی که به ظرفیت مورد نظر دست پیدا نمی کنیم تقاضا بیشتر از عرضه می شود و قیمت بالا می رود، اضافه کرد: در کشور از نظر صنعت و زیر ساخت ها کاملاٌ خودمختار و مستقل هستیم.



بنا مولایی گفت: یکی از مسائل مهم منابع انسانی است، ما به هیچ وجه توجهی به منابع مدیریت انسانی نداریم و مدیریت منابع انسانی در کشور وجود ندارد.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز افزود: زمان برای صنعتگران استان البرز بسیار مهم است بنابراین یکسری کارهای اداری که زمان بر و وقت گیر هستند باید مورد تجدید نظر قرار گیرند.