کاهش روزهای پاک در کردستان/ پدیده های جوی معضل جدی محیط زیست هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح قادری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان گفت: بی توجهی های عمومی باعث افزایش روزهای هوای آلوده در کشور به ویژه استان های همچون کردستان شده است و این روند یک پدیده مخرب در حوزه محیط زیست است.

وی اظهار داشت: حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و همچنین گرد و غبار که پیشتر به آنها حوادث غیر مترقبه گفته می شد اکنون به حوادث مترقبه تبدیل شده اند و مردم کشور نیز به اینگونه حوادث عادت کرده اند و در حال حاضر مهمترین دغدغه آنان بحث آلودگی هوا است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان در بخش دیگری از سخنان خود پدیده های حد جوی را مهمترین معضل محیط زیست عنوان کرد و افزود: گرد و غبار و طوفان های خاک امروزه مهمترین دغدغه مردم کشور است و به همین دلیل باید یافتن راه چاره برای آن به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد.

قادری ادامه داد: پدیده های حد جوی در بسیاری از مسائل زیست محیطی اثر منفی گذاشته اند و زندگی انسان ها، گیاهان، حیوانات و سایر موجودات زنده را با خطر جدی رو به رو کرده است و به همین دلیل نحوه برخورد و مقابله با آنها نیز به یک دغدغه اصلی در کشور تبدیل شده است.

وی در ادامه به شعار هفته محیط زیست امسال در استان کردستان اشاره کرد و گفت: استان کردستان با شعار "محیط زیست کردستان بیش از هر زمانی نیازمند حفاظت است" برای این هفته بیش از 30 برنامه را پیش بینی کرده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: روزهای 16 تا 22 خرداد به عنوان هفته ملی محیط زیست برنامه های متنوعی در سراسر کشور برگزار می شود و به همین دلیل در استان کردستان نیز با مشارکت و همراهی خود مردم برنامه های متنوعی تدارک دیده شده است.

قادری به اهداف روز جهانی محیط زیست اشاره کرد و اظهار داشت: آگاهی و اطلاع رسانی به مردم جهان برای حفاظت از محیط زیست و جلب توجه دولتمردان برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از مهمترین اهداف نامگذاری روز جهانی محیط زیست است.

وی در پایان بیان کرد: به مناسبت هفته محیط زیست در سراسر استان کردستان برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی برگزار می شود و به همین دلیل انتظار می رود که رسانه های جمعی در این بخش همکاری و مشارکت بهتری داشته باشند.