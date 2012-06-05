مجمع بانوان خیر مدرسه ساز فریدونکنار تاسیس شد

سید علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمبود فضای آموزشی و پرورشی، تخریبی بودن مدارس، دو نوبته بودن آموزشگاه ها و کمبود زمین برای احداث مدارس از مشکلاتی بوده که آموزش و پرورش فریدونکنار با آن روبرو بوده که بر این اساس نخستین جلسه مجمع بانوان خیر مدرسه ساز فریدونکنار تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند.



وی تصریح کرد: خیران مدرسه ساز در هر منطقه ظرفیت و فرصتی برای آموزش و پرورش هستند که باید با مدیریت صحیح، مشورت و هماهنگی با آنان برای حل مشکلات آموزش و پرورش گام برداشت، امید واریم با تشکیل مجمع بانوان خیر شاهد افزایش کمی و کیفی امور خیریه در مدرسه سازی باشیم.



مدیر آموزش و پرورش فریدونکنار افزود: زمانی که مشکلات را با خیران در میان گذاشتم، شاهد پیگیری از سوی آنان بودیم و تعامل منطقی و به موقع با این نیکو کاران داشتیم، می توان در این میان خواهران خیر را مشوق آقایان برای تقبل کار خیر دانست.

محمدی بیان داشت: هدف اصلی از چنین مجمعی رایزنی، مشورت و بهره مندی از ظرفیت بانوان خیر در امر مقدس مدرسه سازی است.