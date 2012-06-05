مصطفی عبدالهی که در شرایط جسمی مناسبی به سر نمیبرد و این روزها به دلیل کم شدن فعالیت کلیهها مدام دیالیز میشود درباره نگاه مدیران و مسئولان در حمایت از هنرمندان تئاتر و هنرمندان به خبرنگار مهر گفت: ما آنقدر درباره این نگاه مدیران گفتهایم و توجهی نشده که باعث کسر شأن ما میشود. یک جایی مدیران و مسئولان داد سخن میدهند که باید از هنرمندان حمایت شود ولی در مرحله عمل هیچ اقدامی نمیکنند.
این بازیگر و کارگردان باسابقه تئاتر یادآور شد: من از اعضای انجمن نمایش هستم که از سال 84 به دلایل واهی منحل شد. با توجه به شرایط فعلی من حق و حقوق واقعی و معوقهام را پرداخت نمیکنند آنوقت نمیدانم مدیران چگونه ادعای حمایت از هنرمندان میکنند.
وی با اشاره به بستری شدن خود در بخش اورژانس بیمارستان شریعتی افزود: با وجود اینکه نیروهای توانمندی در این بیمارستان هستند و من 10 سال است بیمار این بیمارستان هستم ولی امکاناتش در حد صفر است. در چند روزی که در آنجا بستری بودم چهار نفر در کنار من مردند و فکر میکنید من تا چه حد میتوانم چنین چیزی را تحمل کنم. این مدیران و مسئولان هستند که باید شرایطی را فراهم کنند تا بنده بتوانم روند درمانی را بهتر طی کنم.
عبدالهی تصریح کرد: دلم از دست مدیران و مسئولان پر است. مدیران و مسئولان دائم از هنرمندان تجلیل میکنند ولی این تجلیلها به چه درد میخورد. این نگاه مدیران باعث کسر شأن و حقارت هنرمند میشود. من از سال 86 هفتهای دو میلیون و 300 هزار تومان هزینه یک آمپول را میدهم و هیچکدام از مدیران و مسئولان به این فکر نمیکنند که من چگونه باید این هزینهها را تأمین کنم.
مصطفی عبدالهی از هنرمندان باسابقه عرصه تئاتر است که طی چند سال گذشته به دلیل ابتلا به سرطان خون چندینبار در بیمارستان بستری شده است. وی طی چند روز گذشته به دلیل تشدید بیماری در بیمارستان بستری است.
گلایههای یک هنرمند:
دل پری از مدیران دارم/ بیش از دو میلیون تومان در هفته هزینه درمان میدهم!
مصطفی عبدالهی از بازیگران باسابقه تئاتر که این روزها به دلیل تشدید بیماری در بیمارستان پارسیان بستری است ضمن گلایه از نگاه سطحی و گذرای مدیران و مسئولان تصریح کرد این برخورد مدیران باعث کسر شأن و حقارت هنرمند میشود.
مصطفی عبدالهی که در شرایط جسمی مناسبی به سر نمیبرد و این روزها به دلیل کم شدن فعالیت کلیهها مدام دیالیز میشود درباره نگاه مدیران و مسئولان در حمایت از هنرمندان تئاتر و هنرمندان به خبرنگار مهر گفت: ما آنقدر درباره این نگاه مدیران گفتهایم و توجهی نشده که باعث کسر شأن ما میشود. یک جایی مدیران و مسئولان داد سخن میدهند که باید از هنرمندان حمایت شود ولی در مرحله عمل هیچ اقدامی نمیکنند.
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