بخش هایی از اصول نقشه دانشگاه اسلامی به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی 16 خردادماه جاری با حضور نایب رئیس شورا و سایر اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه، ادامه بررسی اصول و مبانی دانشگاه اسلامی در دستور کار قرار گرفت و بخش‌هایی از آن به تصویب اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها رسید.

حاکمیت اصول اعتقادی، احکام و اخلاق اسلامی در تمامی ابعاد دانشگاه، خردورزی و عقلانیت، تقدم تزکیه بر تعلیم، تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی، قدسی بودن علم و محیط‌های علمی از جمله بخش هایی بود که در این جلسه به تصویب رسید.

بر اساس اعلام این شورا، این اصول بر اساس آموزه‌های دینی قرآن کریم و سنت معصومین (ع) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و سند چشم انداز بیست ساله و اسناد ملی مرتبط با دانشگاه همچون نقشه جامع علمی کشور تنظیم شده است.