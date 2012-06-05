شرایط شرکت در نخستین جشنواره بین المللی ادبیات داستانی گولان اعلام شد

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این جشنواره در راستای تقویت استکبار ستیزی و نشر دستاورهای انقلاب اسلامی از طریق ادبیات داستانی برگزار می شود، افزود: ارتقاء و افزایش تولیدات فاخر داستان کشور، تعامل و تبادل آرا نویسندگان نامی ادبیات داستانی در سطح کشور و منطقه، غنای فرهنگی و معنوی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در منطقه به ویژه در حوزه ادبیات داستانی برگزار می شود.

وی افزود: تاکید بر به کارگیری خلاقیت، ضابطه مند کردن تولید آثار فاخر ادبیات داستانی و هدایت برگزیدگان کلیه جشنواره های مختلف ادبیات داستانی کشور به این جشنواره از دیگر اهداف رفتاری برگزاری جشنواره ادبیات داستانی گولان در استان کردستان است.

میمنت آبادی با اشاره به اینکه ارسال آثار در چهار بخش مختلف پذیرش می شود، اعلام کرد: بخش مروری بر آثار برگزیدگان جشنواره های کشوری داستان مشتمل بر 15 اثر برگزیده جشنواره ها و جوایز ادبی حوزه داستان از جمله جشنواره داستان بانه، جایزه ادبی یوسف، جشنواره داستانی رضوی، جشنواره داستان انقلاب، داستان فتنه و جشنواره قلم زرین است.

وی با اشاره به بخش دوم از موضوعات جشنواره اظهار داشت: همایش و نشست پژوهشی ادبیات داستانی شامل موضوع جایگاه ادبیات داستانی در تقویت هویت ایرانی، اسلامی پیشرفت در حوزه داستان با حضور استادان مرتبط نیز در قالب این جشنواره بین المللی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان کرد: بخش بین المللی ادبیات داستانی به بررسی و ارزیابی داستان های کوتاه ارسالی از سوی داستان نویسان کشورهای همسایه ایران اسلامی در نخستین دوره با هماهنگی و همکاری رایزن فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بخش بین المللی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و بخش آخر ادبیات داستانی مقاوت، پایداری و خاطره نویسی که به بررسی آثار نویسندگان دفاع مقدسف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف، فرهنگ بصیرت و بیداری اسلامی و خاطره نویسان ایام پیروزی انقلاب اسلامی هشت سال دفاع مقدس و مقاومت انتفاضه می پردازد.

میمنت آبادی با بیان اینکه هر نویسنده می تواند حداکثر در دو بخش از جشنواره شرکت و در هر بخش دو اثر به دبیرخانه ارسال کند، اعلام کرد: به نفرات برتر هر بخش جایزه نقدی 12 میلیون ریال برای نفرات اول، 10 میلیون ریال نفرات دوم، هشت میلیون ریال نفرات سوم و پنج میلیون ریال اثرات شایسته تقدیر با لوح تقدیر و تندیس گولان تقدیم می شود.

وی در پایان با بیان اینکه جشنواره با چهار زبان فارسی، کردی، انگلیسی و عربی برگزار می شود، افزود: جشنواره در شهریور ماه در شهر سنندج برگزار می شود.