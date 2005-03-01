دبيركل فدراسيون فوتبال راهي مالزي شد

به گزارش خبرنگار"مهر" محمدرضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال به همراه نمايندگان باشگاههاي پاس وسپاهان روزگذشته جهت شركت درسمينار توجيهي كنفدراسيون فوتبال آسيا كه براي مسابقات جام قهرماني قهرمانان آسيا برگزارخواهد شد تهران را به مقصد كوالالامپورترك نمود.

سپاهان وپاس بعنوان نمايندگان فوتبال باشگاهي ايران درليگ قهرمانان آسيا روز19اسفند ماه به ترتيب مقابل الشباب عربستان و الريان قطرقرارخواهند گرفت.