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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۱۰

دبيركل فدراسيون فوتبال راهي مالزي شد

محمدرضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال كشورمان امروز تهران را به مقصد كوالالامپور پايتخت مالزي ترك كرد.

به گزارش خبرنگار"مهر" محمدرضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال به همراه نمايندگان باشگاههاي پاس وسپاهان روزگذشته جهت شركت درسمينار توجيهي كنفدراسيون فوتبال آسيا كه براي مسابقات جام قهرماني قهرمانان آسيا برگزارخواهد شد تهران را به مقصد كوالالامپورترك نمود.
سپاهان وپاس بعنوان نمايندگان فوتبال باشگاهي ايران درليگ قهرمانان آسيا روز19اسفند ماه به ترتيب مقابل الشباب عربستان و الريان قطرقرارخواهند گرفت.

کد مطلب 161899

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