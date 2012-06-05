ابرکوه؛ پایانه خودروهای سنگین/ کوچه ها هم دیگر امنیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ابرکوه علاوه بر رنجی که بابت نداشتن کمربندی متحمل می شوند و ماشین های سنگین برای عبور از این شهر باید بعد از وارد شدن به شهر و از میدان دوم (میدان ولی عصر) به سمت خیابان دور شهر که منطقه ای مسکونی و پرتردد است،‌حرکت کنند و در نهایت از میدان بسیج که یک میدان مانده به پایین شهر است سر در بیاورند و در یک ترافیک شدید از ابرکوه خارج شوند، درد مضاعف دیگری نیز بابت این ترددها دارند .

پارک ماشین های سنگین در داخل شهر

درد مضاعف مردم ابرکوه حضور شبانه روزی ماشین های سنگین متعلق به اهالی شهر در داخل اکثر خیابان ها و کوچه های ابرکوه است .

اگر با این شهر آشنا نباشید با نگاهی ساده به اکثر نقاط ابرکوه این فکر تداعی می شود که این مکان پایانه ماشین های سنگین است .

پلاکاردهایی نیزکه هر از چندی بر دیوارهای شهر زده می شود و واژه هایی چون"ورود ماشین های سنگین به داخل شهر ممنوع" بر آن نقش بسته، بیشتر به طنز شبیه است و کاربردی ندارد .

شهرداری دارای پایانه ماشین های سنگین است

جالب است که شهرداری ابرکوه پایانه ای بزرگ برای پذیرش ماشین های سنگین در ورودی ابرکوه از سمت شیراز دارد که فاصله اندکی از شهر دارد و می تواند پذیرای این ماشین ها باشد اما از آنجا که عزمی جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد، رانندگان ترجیح می دهند که ماشین های خود را درب منازل پارک کنند و موقع حرکت مجدد حتی به بهای آزار و اذیت همسایه ها و سر و صدای این وسائط نقلیه از همین محل به مقصد خود حرکت کنند .

خسارت هایی که وارد می شود

مسئله جالب این است که با توجه به اینکه فلکه های کوچکی که در داخل خیابان های فرعی تعبیه شده، نمی تواند راهگشای دور زدن این وسایل اکثرأ غول پیکر باشد، آنها این فلکه ها را نیز نادیده می گیرند و یا در مسیرهای خلاف در کنار خیابان یا کوچه ها پارک می کنند .

نکته تأسف بار خسارت های جانی است که هر از چندی به شهروندان وارد می شود و جان جوان ها و به خصوص موتور سوارها را می گیرد .

مردم چه می گویند؟

فلاح زاده یکی از ساکنان خیابان ایثارگران در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: ماشین های سنگین در دو طرف این خیابان که عرض کمی نیز دارد، پارک می کنند و حتی راه های ورودی به کوچه ها را نیز مسدود می کنند .

وی افزود: رانندگان این ماشین ها به این کار نیز بسنده نمی کنند و در این خیابان کارهای تعمیراتی ماشین های خود را نیز انجام می دهند .

فلاح زاده عنوان کرد: در طول مدت بیش از 30 سالی که در این خیابان و کوچه های اطراف زندگی کرده ام، شاهد برخورد جدی مسئولان با این مسئله نبوده ام .

ابرکوه از آنجا که یک شهر گذرگاهی و ترانزیتی به شمار می رود، همواره در خیابان های اصلی و کمربندی ها خود شاهد تردد وسایل نقلیه سنگین است و این امر جاده های این شهرستان را نا امن کرده است اما اکنون کوچه ها نیز نا امن است و حتما در هر کوی و برزنی حداقل سه یا چهار خودروی سنگین در مقابل منازل مردم پارک شده است.

صرف نظر از ناهنجاری های بصری که این خودروهای نا متناسب با بافت مسکونی در شهر ایجاد می کند، آلودگی های صوتی هنگام روشن شدن این خودروها و از همه بدتر تعمیر این خودروها در داخل محلات، آرامش مردم را سلب کرده است.

لازم است در این زمینه شهرداری ابرکوه تدابیر ویژه ای اتخاذ کند و به هر نحو ممکن از پارک خودروهای سنگین در کوچه ها و خیابانهای تنگ و باریک جلوگیری کند.

عکس و گزارش: رحیم میرعظیم