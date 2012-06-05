لاریجانی داوطلب ریاست فراکسیون رهروان ولایت نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: در انتخابات هیات رئیسه امروز فهرست فراکسیون رهروان ولایت اکثریت کرسی‌های هیات رئیسه مجلس را به دست آورد.

وی با بیان اینکه انتخابات هیات رئیسه وزن فراکسیون‌ها را در مجلس نهم نشان داد، گفت: تصور می‌کردیم پس از انتخابات هیات رئیسه موقت در انتخابات هیات رئیسه دائم اصولگرایان به سمت وفاق و وحدت حرکت می‌کنند اما به هر حال دوستان صلاح دانستند مجدداً در انتخابات شرکت کنند و با این حال در پایان همان افرادی که در هیات رئیسه موقت انتخاب شده بودند در هیات رئیسه دایم انتخاب شدند.

نماینده مردم شاهرود با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های مجلس باید قواعد بازی را بشناسند، گفت: در خصوص انتخاب ریاست مجلس هیچگاه شاهد این حجم از تخریب‌ها نبودیم اما در انتخابات هیات رئیسه مجلس نهم بحث انتخابات هیات رئیسه به سمت جامعه کشیده شد.

جلالی با تاکید با اشاره به تغییراتی که در آرای ریاست و هیات رئیسه مجلس به وجود آمد، گفت:‌ امیدواریم دوستان پیام‌های این تغییرات آرا را درک کنند و بر این اساس روابط را در مجلس دنبال کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت در هفته آینده گفت: ‌در این جلسه هیات رئیسه رهروان انتخاب می شود.

و ی افزود: ‌فراکسیون رهروان برنامه ریزی 4 ساله داشته و در این جلسه تقسیم کار بین اعضا در ابعاد کارشناسی، ‌قانون گذاری و نظارت انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: مجلس نهم در گام اول نشان داد دارای پختگی است ما نیز در قالب کار فراکسیونی فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنیم.

رقابت‌های را به رفاقت تبدیل می‌کنیم

دبیر فراکسیون رهروان با تاکید بر اینکه باید رقابت‌ها را تبدیل به رفاقت کنیم گفت: ‌از دوستانی که مسیر متفاوتی از مسیر اکثریت داشتند تقاضا می کنیم به جمع اکثریت بپیوندند زیرا مشکلات مردم سیاسی نیست بلکه معیشتی است.

وی با تاکید بر اینکه در سال حمایت از تولید نباید وقت خود را به دعواهای سیاسی بگذرانیم، تاکید کرد:‌ در فراکسیون‌ها تلاش می‌کنیم به سمت مباحث کارشناسی پیش رفته و دعواهای سیاسی را کنار بگذاریم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم در پاسخ به سئوال دیگری درباره مذاکرات آتی ایران و 1+5 گفت: در کنفرانس بغداد ایران مواضع خود را به صورت شفاف در قالب بسته پیشنهادی به غرب بیان کرد.

وی ادامه داد: افکار عمومی ایران به مذاکرات با غرب اعتماد ندارند چون غربی‌ها بارها مذاکره کردند اما در پایان مسیر خود نظر خود را پیگیری کردند.

جلالی تاکید کرد: بردن پرونده هسته ای ایران به شورای امینت انحرافی در بررسی پرونده هسته‌ای ایران بود که غرب باید آن را جبران کرده و پرونده ایران را به آژانس باز گرداند.



نماینده شاهرود تصریح کرد:‌ تلاش غرب برای مذاکره از یک سو و کوبیدن بر طبق تهدید از سوی دیگر نمایانگر تناقض غرب در بیان آراها و نظرات خود است.



وی در خصوص مذاکرات هفته جاری ایران و آژانس گفت: این اقدامات به شرطی مثبت است که آژانس به کارویژه اصلی خود برگردد و براساس مبانی علمی گزارشات خود را بیان کند.



وی ادامه داد: ایران هیچگاه روابط خود را با آژانس قطع نکرد چون هیچ انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای نداشته و به دنبال انرژی صلح آمیز هسته‌ای است.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم از آژانس بین‌المللی خواست به مسیر تخصصی و علمی خود بازگشته و از مسیر سیاسی خارج شود.



جلالی در ادامه در خصوص عملکرد دولت در سال پایانی گفت: دولت باید در سال پایانی با نشاط مثل سالیان اول مسیر خود را دنبال کند. نمایندگان نیز به استفاده از اهرم‌های نظارتی باید تلاش کنند این شتاب در فعالیت‌های مجلس نیز وجود داشته باشد.



وی تاکید کرد: ‌ورود در جار و جنجال‌های سیاسی مجلس را از مسیر اصلی خود دور می‌کند.



وی در پایان در خصوص احتمال ریاست لاریجانی در فراکسیون رهروان ولایت گفت:‌ لاریجانی بنا ندارد ریاست فراکسیون رهروان ولایت را بر عهده بگیرد.