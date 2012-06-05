  1. بین الملل
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

البرغوثی:

مقاومت مردم فلسطین تا اخراج اشغالگران ادامه خواهد یافت

دبیر کل کمیته ابتکار ملی فلسطین در چهل و پنجمین سالروز شکست اعراب در جنگ شش روزه با رژیم صهیونیستی(روز نکسه) ادامه اشغال فلسطین را لکه ننگی بر دامن جامعه بین المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، "مصطفی البرغوثی" گفت : مبارزه مردم فلسطین تا نابودی اشغالگران و دستیابی به استقلال ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی از جامعه جهانی خواست به مسئولیت انسانی و اخلاقی خود عمل کند.

البرغوثی بیان کرد: ادامه اشغال فلسطین لکه ننگی بر پیشانی جامعه بین المللی و بشری است که همواره از آزادی و دموکراسی و حق سرنوشت دم می زند.

دبیرکل کمیته ابتکار ملی فلسطین گفت : نظام آپارتاید در مرحله کنونی به نهایت خود رسیده است، اما مردم فلسطین به مقاومت خود ادامه خواهد داد و تلاشهای شهرک سازی و دیگر اقدامات توسعه طلبانه خللی در عزم فلسطینی ها ایجاد نمی کند.

کد مطلب 1618993

