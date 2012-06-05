مقاومت مردم فلسطین تا اخراج اشغالگران ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، "مصطفی البرغوثی" گفت : مبارزه مردم فلسطین تا نابودی اشغالگران و دستیابی به استقلال ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی از جامعه جهانی خواست به مسئولیت انسانی و اخلاقی خود عمل کند.

البرغوثی بیان کرد: ادامه اشغال فلسطین لکه ننگی بر پیشانی جامعه بین المللی و بشری است که همواره از آزادی و دموکراسی و حق سرنوشت دم می زند.

دبیرکل کمیته ابتکار ملی فلسطین گفت : نظام آپارتاید در مرحله کنونی به نهایت خود رسیده است، اما مردم فلسطین به مقاومت خود ادامه خواهد داد و تلاشهای شهرک سازی و دیگر اقدامات توسعه طلبانه خللی در عزم فلسطینی ها ایجاد نمی کند.