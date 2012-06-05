کلاهبرداری میلیونی جاعل کهنه کار

به گزارش خبرنگار مهر، 31 فروردین امسال مردی با مراجعه به کلانتری 152 خانی آباد به ماموران گفت: فردی با معرفی خود به عنوان مأمور یکی از ارگان های دولتی و به بهانه کمک برای انجام امورات بیمارستانی ، اقدام به دریافت مبلغ دو میلیون تومان از من کرده و پس از آن نیز متواری شده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور محمدنژاد حصاری، بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 16 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه پنجم پلیس آگاهی، مالباخته به کارآگاهان عنوان داشت: چند روز پیش در منطقه عبدل آباد ، در حین تردد با خودرو با یک عابر پیاده تصادف کردم که به علت شدت تصادف مجبور به انتقال این شخص به بیمارستان شدم. زمانیکه در داخل بیمارستان پیگیر انجام اقدامات درمانی بودم ، فردی با مراجعه به من و معرفی خود به عنوان مأمور یکی از ارگان های دولتی قول مساعد داد تا در ازای دریافت مبلغ دو میلیون تومان ، تمامی امور مربوط به بیمارستان از جمله بیمه درمانی و هزینه های درمانی و همچنین پیگیری اقدامات درمانی را به طور کامل انجام دهد . اما پس از گرفتن این مبلغ ناپدید شد .

با توجه به اطلاعات به دست آمده از مالباخته ، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام چهره نگاری و بهره گیری از بانک مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی مجرم سابقه دار به نام "حسین . غ" 30 ساله شدند .

بررسی سوابق متهم نشان داد که وی پیش از این نیز بارها به اتهام "جعل عنوان" دستگیر و روانه زندان شده و اولین سابقه دستگیری او نیز به سن 19 سالگی باز می گردد . با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص هویت دقیق و همچنین بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از سوابق متهم ، کارآگاهان موفق به شناسایی محل های تردد "حسین . غ" در جنوب شهر تهران و شهرری شده و سرانجام هشتم خرداد، وی را دستگیر و به پایگاه پنجم پلیس آگاهی منتقل کردند .

سرهنگ کارآگاه علی اکبر اسدی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به این موضوع که تحقیقات برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم پرونده در مراحل مقدماتی قرار دارد، گفت: با دستگیری و شناسایی متهم توسط شاکی پرونده و با توجه به شیوه و شگرد متهم در جعل عنوان مأمور ارگان های دولتی و نظامی، احتمال افزایش دیگر مالباختگانی که به شیوه و شگرد و عناوین مختلف دولتی و... از سوی متهم مورد کلاهبرداری قرار گرفته باشند وجود دارد. به همین خاطر دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است. از شهروندان و دیگر مالباختگانی احتمالی که موفق به شناسایی متهم شدند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.