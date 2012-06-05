حمایت جدی از واحدهای صنعتی بستک در سال تولید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعتی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی بستک، بیان داشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی با شدت بیشتری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: شهرک صنعتی بستک با 13 هکتار مساحت 9 هکتار آن عملیاتی شده و از این 9 هکتار، شش هکتار به واحدهای تولیدی واگذار شده است.

فرماندار بستک ادامه داد: در این شهرک، واحدهای تولیدی مانند یخچال سازی، نان صنعتی، ماشین آلات راهسازی و دستمال کاغذی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: 43 مورد قرارداد واگذاری با متقاضیان به امضا رسیده که 28 مورد آن دارای پروانه بهره برداری است.

قناعتی اظهار داشت: میزان اشتغال این 43 قرارداد، 422 نفر و سرمایه گذاری آن مبلغ 62 میلیارد ریال است.