۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

قناعتی خبر داد:

حمایت جدی از واحدهای صنعتی بستک در سال تولید ملی

بستک - خبرگزاری مهر: فرماندار بستک از حمایت جدی از واحدهای صنعتی این شهرستان در سال تولید ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعتی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی بستک، بیان داشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی با شدت بیشتری در دستور کار  قرار دارد.

وی افزود: شهرک صنعتی بستک با 13 هکتار مساحت 9 هکتار آن عملیاتی شده و از این 9 هکتار، شش هکتار به واحدهای تولیدی واگذار شده است.

فرماندار بستک ادامه داد: در این شهرک، واحدهای تولیدی مانند یخچال سازی، نان صنعتی، ماشین آلات راهسازی و دستمال کاغذی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: 43 مورد قرارداد واگذاری با متقاضیان به امضا رسیده که 28 مورد آن دارای پروانه بهره برداری است.

قناعتی اظهار داشت: میزان اشتغال این 43 قرارداد، 422 نفر و سرمایه گذاری آن مبلغ 62 میلیارد ریال است.

