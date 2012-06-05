فاز اول کارخانه سیمان دهلران شهریور ماه به بهره برداری می رسد

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به طرحهای صنعتی این شهرستان با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای آن موجب تحولات اساسی در حوزه صنعت و معدن می شود.
فرماندار دهلران سپس به کارخانه سیمان دهلران اشاره و افزود: این طرح با 78 درصد پیشرفت فیزیکی از مهمترین طرحهایی است که در صورت بهره برداری موجب رونق اقتصادی منطقه با توجه به نزدیکی با بازار کشور عراق می شود.
وی افزود: برای بهره برداری فاز اول این پروژه 60 میلیارد ریال نیاز بود که این اعتبار تامین شده است.
علیزاده گفت: فاز اول کارخانه سیمان دهلران در شهریور سال جاری و فاز دوم آن تا شهریور سال 92 به بهره برداری می رسد.
فرماندار با اشاره به بازارچه مرزی دهلران گفت: راه اندازی این بازارچه با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای مناسب شهرستان، نزدیکی به حمل و نقل ریلی و فرودگاه دزفول می تواند نقش مهمی در توسعه شهرستان و استان داشته باشد.
وی به رایزنیها و پیگیریهای انجام شده در خصوص این بازارچه با فرماندارالعماره و رغبت کشور عراق برای تجارت از این بازارچه یادآور شد و گفت: بازارچه مرزی از اولویتهای اصلی شهرستان است که نیازمند پیگیری و همت مسئولان است.
علیزاده تصریح کرد: ایجاد کارخانه آجر در دهلران از دیگر نیازمندیهای شهرستان بود که به همت بخش خصوصی و حمایت دولت با پرداخت تسهیلات انجام شد.
فرماندار دهلران مزیتهای تولید آجر در شهرستان را یادآور شد و گفت: با توجه به فاصله کم شهرستان دهلران با کشور عراق از این ظرفیت به خوبی می توان استفاده و در خصوص صادرات آن اقدام کرد.
وی گفت: مدتی است که این کارخانه داری مشکلاتی است که باید هم دستگاه ها و بانک عامل در زمینه رفع مشکلات کمک کنند و هم سرمایه گذار در رفع مشکلات مدیریتی اقدام کنند.
این مسئول سپس خواستار پیگیری کارخانه نان صنعتی، جذب سرمایه گذار جدید برای راه اندازی پالایشگاه دهلران و تسریع در عملیات پتروشیمی و حل مشکل کارخانه آرد دهلران شد و افزود: بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی مربوط دستگاه ها و صاحبان این واحدها و نحوه مدیریت آنهاست.
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