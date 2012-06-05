فاز اول کارخانه سیمان دهلران شهریور ماه به بهره برداری می رسد

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به طرحهای صنعتی این شهرستان با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای آن موجب تحولات اساسی در حوزه صنعت و معدن می شود.

فرماندار دهلران سپس به کارخانه سیمان دهلران اشاره و افزود: این طرح با 78 درصد پیشرفت فیزیکی از مهمترین طرحهایی است که در صورت بهره برداری موجب رونق اقتصادی منطقه با توجه به نزدیکی با بازار کشور عراق می شود .

وی افزود: برای بهره برداری فاز اول این پروژه 60 میلیارد ریال نیاز بود که این اعتبار تامین شده است.

علیزاده گفت: فاز اول کارخانه سیمان دهلران در شهریور سال جاری و فاز دوم آن تا شهریور سال 92 به بهره برداری می رسد .

فرماندار با اشاره به بازارچه مرزی دهلران گفت: راه اندازی این بازارچه با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای مناسب شهرستان، نزدیکی به حمل و نقل ریلی و فرودگاه دزفول می تواند نقش مهمی در توسعه شهرستان و استان داشته باشد .

وی به رایزنیها و پیگیریهای انجام شده در خصوص این بازارچه با فرماندارالعماره و رغبت کشور عراق برای تجارت از این بازارچه یادآور شد و گفت: بازارچه مرزی از اولویتهای اصلی شهرستان است که نیازمند پیگیری و همت مسئولان است.

علیزاده تصریح کرد: ایجاد کارخانه آجر در دهلران از دیگر نیازمندیهای شهرستان بود که به همت بخش خصوصی و حمایت دولت با پرداخت تسهیلات انجام شد.

فرماندار دهلران مزیتهای تولید آجر در شهرستان را یادآور شد و گفت: با توجه به فاصله کم شهرستان دهلران با کشور عراق از این ظرفیت به خوبی می توان استفاده و در خصوص صادرات آن اقدام کرد.

وی گفت: مدتی است که این کارخانه داری مشکلاتی است که باید هم دستگاه ها و بانک عامل در زمینه رفع مشکلات کمک کنند و هم سرمایه گذار در رفع مشکلات مدیریتی اقدام کنند.

این مسئول سپس خواستار پیگیری کارخانه نان صنعتی، جذب سرمایه گذار جدید برای راه اندازی پالایشگاه دهلران و تسریع در عملیات پتروشیمی و حل مشکل کارخانه آرد دهلران شد و افزود: بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی مربوط دستگاه ها و صاحبان این واحدها و نحوه مدیریت آنهاست.