دومین دوره مسابقات استانی تکواندو بسیج دانشجویی البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات استانی تکواندو بسیج دانشجویی البرز ویژه ارتحال امام خمینی(ره) در ایام گرامیداشت امام راحل برگزار شد.



این دوره از مسابقات در 4 وزن المپیکی تکواندو به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد و 9 تیم از دانشگاه های مختلف استان البرز حضور داشتند.



تیم دانشگاه آزاد واحد کرج با کسب دو مدال طلا و دو برنز بر سکو نخست ایستاد و دانشگاه پیام نور کرج یا یک مدال طلا و یک مدال نقره و همچنین دانشگاه پردیس کشاورزی با دو مدال نقره و یک مدال برنز به ترتیب بر جایگاه دوم و سوم ایستادند.



به صورت انفرادی در وزن نخست مسعود اسلامی فر از دانشگاه پیام نور، وزن دوم میلاد حشم دار از دانشگاه آزاد، وزن سوم پژمان انگوتی از دانشگاه آزاد هشتگرد و وزن چهارم نیز حسین عبادی از دانشگاه آزاد کرج مدال طلا را کسب کردند.