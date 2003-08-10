صهيونيستها ، صدها دانشجوي فلسطيني را از تحصيل محروم كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فلسطين وفا ، اشغالگران اسراييلي طي فرماني به روساي اين دو دانشگاه تعطيلي اين دو دانشگاه را براي چهارمين بار پياپي به مدت يك ماه ديگر ( 20شهريور ) تمديد كردند.

مسوولان و دانشجويان اين دو دانشگاه فلسطيني با ظالمانه خواندن اين اقدام آن را به عنوان مجازات گروهي بيش از 4500 فلسطيني و محروم كردن آنها از تحصيل عنوان كردند .

به گفته مدير روابط عمومي دانشگاه الخليل ، تعطيلي پياپي اين دانشگاه باعث بيكاري 400 كارمند و استاد اين دانشگاه شده است .

نعيم الداعور گفت : به دستور صهيونيستها مدت تعطيلي اين دو دانشگاه تا يك ماه ديگر نيز تمديد شد.

دانشجويان اين دو دانشگاه، تصميم اشغالگران را در تمديد تعطيلي دو دانشگاه يك اقدام نژاد پرستانه و انتقامجويانه باهدف محروم كردن جوانان فلسطيني از علم وتحصيل و قرار دادن آنها در جهل و ناداني خواندند.

مسوولان دو دانشگاه از موسسات بين المللي و حقوق بشر خواستند براي جلوگيري از اين اقدامات غير قانوني و ضد انساني رژيم صهيونيستي مداخله كرده و براي بازگشايي اين دانشگاهها و برخوردار شدن دانشجويان فلسطيني از تحصيل و آموزش به اين رژيم فشار وارد كنند.

آنها ، اقدام صهيونيستها را مخالف بديهي ترين قوانين بين المللي خواندند كه بر لزوم آزادي حق تحصيل و آموزش توصيف كردند.

از اريحا خبر مي رسد كه مردم اين شهر در اعتراض به غصب دهها هكتار اراضي كشاورزي خود توسط صهيونيستها كه موجب بيكاري اهالي اين منطقه شده ، دست به اعتصاب زدند.

مردم اريحا بامحكوم كردن اين اقدامات خواستار حمايت جامعه جهاني از ملت فلسطين و فشار بر رژيم صهيونيستي براي پايبند كردن اين رژيم به قوانين بين المللي وعقب نشيني از مناطق اشغالي و تشكيل كشور مستقل فلسطين به پايتختي قدس شريف شدند.

خبرنگار وفا گزارش داد : نظاميان رژيم صهيونيستي در ا دامه سياست بازداشت مردم فلسطين ، دو جوان فلسطيني را در غرب بيت لحم در كرانه باختري بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل كردند.

از نابلس در كرانه باختري نيز خبر مي رسد كه اشغالگران اسراييلي محاصره اين شهر را تشديد كرده و مقررات منع آمد وشد در آن به اجرا گذاشتند.

خبر ديگري از خسارت 30 ميليون دلار به بخش مشاغل عمومي و مسكن در شهر الخليل به دليل تداوم محاصره اين شهر از سوي رژيم صهيونيستي حكايت مي كند.

نظاميان اشغالگر اسراييل امروز همچنين به برقراري مقررات منع رفت و آمد در منطقه قديمي شهر الخليل در كرانه باختري اقدام كردند.

