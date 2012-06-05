فردا گذر ناهید به خورشید می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، گذرهای سیاره‌ای از مقابل خورشید از پدیده‌های کم‌یاب آسمان‌اند که از دید ناظر زمینی تنها برای دو سیاره تیر و ناهید (سیارات داخلی مدار زمین)رخ می‌دهند.

گذرها پدیده‌هایی مثل خورشید گرفتگی هستند، با این تفاوت که در خورشیدگرفتگی کامل، ماه تمام قرص خورشید را می‌پوشاند و دیگر نوری از خورشید به زمین نمی‌رسد، اما تیر و ناهید آن قدر از زمین دورند که هنگام گذر مثل لکه گرد سیاهی بر قرص درخشان خورشید دیده می‌شوند. موقع گذر، زمین، سیاره و خورشید بر یک خط قرار دارند. گذر تیر در هر قرن تا ۱۳ بار روی می‌دهد، اما گذر ناهید در بهترین شرایط هر قرن فقط ۲ بار تکرار می‌شود. هیچ گذر ناهیدی در قرن بیستم روی نداد. در واقع از زمان اختراع تلسکوپ تاکنون این پدیده تنها ۶ بار رخ داده‌است.

این گذر سیاره ناهید از ناحیه شمالی خورشید در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ (۵ ژوئن ۲۰۱۲میلادی) از ساعت ۲:۴۰ تا ۹:۲۰ بامداد به وقت ایران (ساعت ۲۲:۰۹ تا ۴:۴۹ به وقت ساعت هماهنگ جهانی) خواهد بود.

گذر سیاره‌ ناهید از مقابل خورشید در زمان طلوع آفتاب اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، گردشگران علاقه‌مندان به بحث نجوم می‌توانند از ساعت ۸ شب ۱۶ خرداد تا هشت صبح ۱۷ خرداد در کاروانسرای پاسنگان حضور داشته باشند.

مسعود ابراهیمی پور، مسئول بهره برداری از کاروانسرای پاسنگان قم به خبرنگار مهر گفت: ورود برای عموم مردم در این کاروانسرا و رصد ستاره آزاد است. همچنین برای استفاده از تجهیزات رصد می بایست با تهیه بلیت مبلغ 10 هزار تومان نیز بپردازند.

وی افزود: در برنامه رصد ستاره ها گروه رصد سها، 150 نفر از اعضای خانه نجوم قم و منجمان در پایگاه رصد و ستاره شناسی پاسنگان این گذر را تماشا می کنند.

از سوی دیگر دفاتر خدمات مسافرتی نیز تورهای رصد ستاره به کویرهایی از جمله، کویر مرنجاب و سواحل جنوبی کشور را نیز برگزار می کنند که علاقه مندان می توانند در این تورها ثبت نام کنند.