  1. جامعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۴

فردا گذر ناهید به خورشید می افتد

فردا گذر ناهید به خورشید می افتد

صبح فردا سیاره ناهید از مقابل خورشید عبور می کند. این اتفاق که تا 105 سال دیگر رخ نمی دهد، گردشگران زیادی را به سمت کویرها، دشتها و سواحل جنوبی ایران کشانده تا این پدیده نادر رصد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، گذرهای سیاره‌ای از مقابل خورشید از پدیده‌های کم‌یاب آسمان‌اند که از دید ناظر زمینی تنها برای دو سیاره تیر و ناهید (سیارات داخلی مدار زمین)رخ می‌دهند.

گذرها پدیده‌هایی مثل خورشید گرفتگی هستند، با این تفاوت که در خورشیدگرفتگی کامل، ماه تمام قرص خورشید را می‌پوشاند و دیگر نوری از خورشید به زمین نمی‌رسد، اما تیر و ناهید آن قدر از زمین دورند که هنگام گذر مثل لکه گرد سیاهی بر قرص درخشان خورشید دیده می‌شوند. موقع گذر، زمین، سیاره و خورشید بر یک خط قرار دارند. گذر تیر در هر قرن تا ۱۳ بار روی می‌دهد، اما گذر ناهید در بهترین شرایط هر قرن فقط ۲ بار تکرار می‌شود. هیچ گذر ناهیدی در قرن بیستم روی نداد. در واقع از زمان اختراع تلسکوپ تاکنون این پدیده تنها ۶ بار رخ داده‌است.

این گذر سیاره ناهید از ناحیه شمالی خورشید در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ (۵ ژوئن ۲۰۱۲میلادی) از ساعت ۲:۴۰ تا ۹:۲۰ بامداد به وقت ایران (ساعت ۲۲:۰۹ تا ۴:۴۹ به وقت ساعت هماهنگ جهانی) خواهد بود.

گذر سیاره‌ ناهید از مقابل خورشید در زمان طلوع آفتاب اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، گردشگران علاقه‌مندان به بحث نجوم می‌توانند از ساعت ۸ شب ۱۶ خرداد تا هشت صبح ۱۷ خرداد در کاروانسرای پاسنگان حضور داشته باشند.

مسعود ابراهیمی پور، مسئول بهره برداری از کاروانسرای پاسنگان قم به خبرنگار مهر گفت: ورود برای عموم مردم در این کاروانسرا و رصد ستاره آزاد است. همچنین برای استفاده از تجهیزات رصد می بایست با تهیه بلیت مبلغ 10 هزار تومان نیز بپردازند.

وی افزود: در برنامه رصد ستاره ها گروه رصد سها، 150 نفر از اعضای خانه نجوم قم و منجمان در پایگاه رصد و ستاره شناسی پاسنگان این گذر را تماشا می کنند.

از سوی دیگر دفاتر خدمات مسافرتی نیز تورهای رصد ستاره به کویرهایی از جمله، کویر مرنجاب و سواحل جنوبی کشور را نیز برگزار می کنند که علاقه مندان می توانند در این تورها ثبت نام کنند.

کد مطلب 1619000

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