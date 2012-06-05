اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای خرید سیب زمینی

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تسهیلات مناسب برای خرید سیب زمینی به اتاق بازرگانی داده می شود.

وی عنوان کرد: قیمت سیب زمینی بسیار افت کرده و کشاورزان با خسارت سنگینی مواجه می شوند و چون حجم خرید زیاد است و مبلغ سنگین می شود، اتاق بازرگانی برای خرید نیاز به تسهیلات دارد.

حجت الاسلام طاهری از مسئولان استانی و بانکها خواستار همکاری با اتاق بازرگانی برای تامین اعتبارات لازم شد.

این نماینده مجلس اظهار امیدواری کرد، انشاء الله با تامین تسهیلات مورد نیاز خرید سیب زمینی از کشاورزان تسریع یابد و امیدواریم از کشاورزان حمایت شود.

4500 هکتار از اراضی گلستان به کشت سیب زمینی اختصاص دارد.

