بانک اطلاعاتی متخصصان و نخبگان محیط زیست کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده در همایشی که به مناسبت اولین روز هفته محیط زیست پیش از ظهر سه شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد گفت: در این بانک 560 نفر از نخبگان و متخصصان محیط زیست کشور در عرصه های مختلف آلودگی خودرو، تنوع زیستی و بخشهای مختلف محیط زیست ثبت شده و به زودی رتبه بندی می شوند.

به گفته وی، از این پس بحث صنعت بایستی در تمام پروژه های صنعتی و همچنین دیگر دستگاهها در تمام پروژه های اجرایی خود از متخصصان و نخبگان رتبه بندی شده در این سامانه استفاده کنند.

محمدی زاده اظهار داشت در صورتی که در پروژه های صنعتی و عمرانی از ظرفیت این بانک اطلاعاتی استفاده نشود صلاحیت افراد توسط سازمان محیط زیست تایید نمی شود زیرا افرادی که در این سامانه معرفی و رتبه بندی شده اند از نظر سازمان محیط زیست و نظارت راهبردی تایید شده هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در زمینه مسائل زیست محیطی کشور مشکلی از نظر قانونی وجود ندارد خاطر نشان کرد: ضعف اصلی ما در مسائل محیط زیست استفاده نکردن از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و دینی محیط زیست در کشور است و بجای آن تنها به تقلید از دیگر کشورها پرداخته ایم.

محمدی زاده با اشاره به اینکه مسائل محیط زیست مسائلی فرابخشی و فرامرزی هستند، تصریح کرد: حوزه عمل در محیط زیست تنها به سازمان محیط زیست مربوط نمی شود بلکه تمام دستگاهها بایستی در حفظ مسائل محیط زیست که امروز به یکی از مهمترین مسائل کشور تبدیل شده اند همکاری کنند.

رئیس سازمان محیط زیست افزود: مسائل مربوط به خاک، آب و هوا، جغرافیا نمی شناسد و تمام کشورها بایستی در راستای از بین بردن معضلات زیست محیطی مانند گرم شدن زمین، افزایش گازهای گلخانه ای، سوراخ شدن لایه اوزن، از بین رفتن تنوع زیستی و حفظ جنگل ها همکاری کنند.

محمدی زاده ادامه داد: کشوری مانند آمریکا که تنها 5.5 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهد بیش از 26 درصد از آلاینده هایی مانند گازهای گلخانه ای را به عهده دارد اما هیچ اقدام مهمی در راستای کاهش این آلاینده ها انجام نداده است.

به گفته وی، یکی دیگر از مشکلات محیط زیست کشور ما در نظر نگرفتن مردم و به حساب نیاوردن توان و نیروی همکاری آنهاست در حالیکه در بسیاری از عرصه ها مانند سیاست و دفاع مقدس بارها نقش حضور گسترده مردم اثبات شده است.

محمدی زاده تصریح کرد: نداشتن نسخه مدون برای حل معضلات و مشکلات زیست محیطی کشور از دیگر نقایص موجود است وگرنه نه کمبود منابع داریم و نه کمبود دانش.