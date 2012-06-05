مقداد نجف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم دولت برای انتقال آب دریای مازندران به کویر افزود: بهتر است دولت پیش از آغاز پروژه‌های جدید، پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام برساند.

وی اظهار داشت: آزاد راه تهران شمال طولانی ترین پروژه عمرانی کشور شده و این طولانی‌شدن به دلیل مشکلات میان بنیاد و وزارت و راه شهرسازی است.

نماینده مردم بابلسر و فرویدنکنار در مجلس شورای اسلامی افزود: طولانی شدن پروژه آزادراه تهران شمال ربطی به بودجه ندارد.

نجف نژاد تاکید کرد: بنیاد باید به عنوان پیمانکار یا کار پروژه آزادراه تهران شمال را ادامه دهد یا آن را رها کند تا بخش خصوصی وارد شود، چرا که مردم مازندارن دچار مشکل هستند.

وی گفت: اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود بنیاد کار را ادامه نمی‌دهد، از یک سو بنیاد کار را پیش نمی‌برد از سویی دیگر اجازه کار به دیگران را نمی‌دهد.