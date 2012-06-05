راه اندازی 700کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال گاز

علیرضا غریبی در گفتگو با مهر درباره مهمترین طرحهای توسعه‌ای صنعت گاز در سالجاری، گفت: سال گذشته در مجموع حدود یکهزار کیلومتر خطوط لوله جدید فشار قوی گاز طبیعی در ایران به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اعلام اینکه از سال گذشته تاکنون تامین منابع مالی و برخی از کالاها برای تحقق اهداف توسعه صنعت گاز در برنامه پنجم توسعه در دستور گار قرار گرفته است، تصریح کرد: پیش بینی می شود در سالجاری هم بیش از 700 کیلومتر خطوط لوله جدید با تکمیل بخشهایی از خط لوله 6 و 7 سراسری گاز در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی تاسیسات جدید تقویت فشار گاز در سال 1391، اظهار داشت: برای سالجاری تکمیل مراحل طراحی و آغاز عملیات اجرایی حداقل پنج ایستگاه تقویت فشار گاز برنامه ریزی شده است.

وی با یادآوری اینکه امسال عملیات اجرایی تاسیسات تقویت فشارگاز صفاشهر، کاشان، اردستان، ندوشن و دهدشت آغاز می‌شود، بیان کرد: در شرایط فعلی مطالعات مهندسی و طراحی ساخت این تاسیسات جدید گازی به پایان رسیده است.

غریبی همچنین از آغاز مراحل ساخت 3 ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر خط لوله شمال و شمالشرق کشور خبر داد و تاکید کرد: در سالجاری 2 ایستگاه این خط لوله گاز راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه پالایشگاه گاز سرخون و قشم، یادآور شد: برای اجرای این طرح جدید گازی بیش از 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، افزایش راندمان تولید و بهبود شرایط عملیاتی پالایش گاز طبیعی از مهمترین اهداف اجرای این پروژه گاز در پالایشگاه سرخون و قشم است.