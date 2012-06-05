آزمون طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان پایان یافت

آخوند صلاح الدین گوکلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پایان سال تحصیلی طلاب این حوزه علمیه مطابق با برنامه پیشنهادی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور از اول خردادماه به صورت یک روز در میان برگزار شد و تعطیلات تابستانی این حوزه رسماً از امروز آغاز شده است.

وی افزود: این آزمون ها در4مقطع ابتدایی، 4مقطع متوسطه و یک مقطع مقدمات راس ساعت 8 صبح درنمازخانه این مدرسه برگزار شد و نتایج هرآزمون نیز ظرف چند ساعت از سوی اساتید اعلام شد.

آخوند گوکلان تصریح کرد: لیست نمرات درسی طلاب به صورت کامپیوتری و در قالب کارنامه یکساله تهیه و در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی با تاکید برلزوم برنامه ریزی تحصیلی و فرهنگی برای طلاب اظهار داشت: برنامه ریزی های فرهنگی و تفریحی درکنار تحصیل علم و معرفت یک ضرورت محسوب می شود که این مهم با برگزاری اردوهای فرهنگی و مسابقات ورزشی از سوی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور دنبال می شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از خدمات نظام اسلامی در راستای اعتلای سطح کمی و کیفی مدارس علوم دینی اهل سنت، خواهان حمایت بیشتر این مدارس از سوی مرکز بزرگ اسلامی شد.

گفتنی است، درمراسم اعطای کارنامه و تجلیل از طلاب نمونه علاوه بر اساتید و مدیران برخی از مدارس علوم دینی اهل سنت، نماینده مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور نیز حضور داشت.