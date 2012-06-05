برگزاری نخستین دوره آموزشی ISAR در جمعیت هلال احمر استان اصفهان

محمد محمدی در گفتگوخبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره ISAR در جمعیت هلال احمر استان اصفهان اظهار داشت: این دوره از ابتدای ماه جاری در این مجموعه آغاز شده و تا اواسط تیر ماه جاری در میان شرکتکنندگان ادامه دارد.
وی ادامه داد: این دوره آموزشی برای نخستین بار در میان 25 نفر از نیروهای جمعیت هلال احمر استان برگزار شده است.
رئیس اداره عملیات معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان تصریح کرد: جمعیت هلال احمر استان علاوه بر برگزاری این دوره برای نیروهای این مجموعه در نظر دارد که تا پایان سال جاری سه دوره آموزشی ISAR برای نیروهای جمعیت هلال احمر استان اصفهان برگزار کند.
وی به شرایط مورد نیاز برای حضور در دورههای آموزشی ISAR اشاره کرد و افزود: گذراندن دورههای جسمانی، دوره امداد و کمکهای اولیه پایه و دورههای عمومی امداد و نجات برای حضور در این دورهها الزامی است.
