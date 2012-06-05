  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

محمدی به مهر خبر داد:

برگزاری نخستین دوره آموزشی ISAR در جمعیت هلال احمر استان اصفهان

برگزاری نخستین دوره آموزشی ISAR در جمعیت هلال احمر استان اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره عملیات معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: هم اکنون نخستین دوره آموزشی ISAR در جمعیت هلال احمر استان اصفهان در حال برگزاری است.

محمد محمدی در گفتگوخبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره ISAR در جمعیت هلال احمر استان اصفهان اظهار داشت: این دوره از ابتدای ماه جاری در این مجموعه آغاز شده و تا اواسط تیر ماه جاری در میان شرکت‌کنندگان ادامه دارد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی برای نخستین بار در میان 25 نفر از نیرو‌های جمعیت هلال احمر استان برگزار شده است.

رئیس اداره عملیات معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان تصریح کرد: جمعیت هلال احمر استان علاوه بر برگزاری این دوره برای نیرو‌های این مجموعه در نظر دارد که تا پایان سال جاری سه دوره آموزشی ISAR برای نیرو‌های جمعیت هلال احمر استان اصفهان برگزار کند.

وی به شرایط مورد نیاز برای حضور در دوره‌های آموزشی ISAR اشاره کرد و افزود: گذراندن دوره‌های جسمانی، دوره امداد و کمک‌های اولیه پایه و دوره‌های عمومی امداد و نجات برای حضور در این دوره‌ها الزامی است.

کد مطلب 1619012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها