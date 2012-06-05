  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

19 میلیون یورو تسهیلات ارزی برای کارخانه نان صنعتی دهلران تصویب شد

19 میلیون یورو تسهیلات ارزی برای کارخانه نان صنعتی دهلران تصویب شد

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت و تجارت استان ایلام گفت: 19 میلیون یورو تسهیلات ارزی برای کارخانه نان صنعتی دهلران تصویب شده است.

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 19میلیون یورو تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی برای کارخانه نان صنعتی دهلران تصویب شده است.

وی بیان داشت: کل اعتبار کارخانه نان صنعتی دهلران 420 میلیارد ریال است که از طریق صندوق توسعه ملی اعتباری ارزی این پروژه به تصویب رسیده است.

این مسئول عنوان کرد: 54 واحد صنعتی در دهلران وجود دارد که از این تعداد 35 واحد فعال است.

وی با اشاره به پیشرفت 87 درصدی کارخانه سیمان دهلران افزود: از کل اعتبار 180 میلیارد تومانی این پروژه تا کنون اعتباری بالغ بر 140 میلیارد تومان هزینه شده است.

مهدوی گفت: برای بهره برداری از این پروژه به اعتباری بالغ بر 360میلیارد ریال اعتبارنیاز است و کارهای اجرایی این پروژه در دست پیگیری است.

وی با اشاره به مشکلات کارخانه آجر و رب گوجه دهلران گفت: بخش اعظمی از این مشکلات مربوط به مدیریت این واحدهاست و بخشی نیز با رایزنی با بانکها و بررسی در این جلسات مرتفع می شود.

کد مطلب 1619015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها