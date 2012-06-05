19 میلیون یورو تسهیلات ارزی برای کارخانه نان صنعتی دهلران تصویب شد

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 19میلیون یورو تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی برای کارخانه نان صنعتی دهلران تصویب شده است.
وی بیان داشت: کل اعتبار کارخانه نان صنعتی دهلران 420 میلیارد ریال است که از طریق صندوق توسعه ملی اعتباری ارزی این پروژه به تصویب رسیده است.
این مسئول عنوان کرد: 54 واحد صنعتی در دهلران وجود دارد که از این تعداد 35 واحد فعال است.
وی با اشاره به پیشرفت 87 درصدی کارخانه سیمان دهلران افزود: از کل اعتبار 180 میلیارد تومانی این پروژه تا کنون اعتباری بالغ بر 140 میلیارد تومان هزینه شده است.
مهدوی گفت: برای بهره برداری از این پروژه به اعتباری بالغ بر 360میلیارد ریال اعتبارنیاز است و کارهای اجرایی این پروژه در دست پیگیری است.
وی با اشاره به مشکلات کارخانه آجر و رب گوجه دهلران گفت: بخش اعظمی از این مشکلات مربوط به مدیریت این واحدهاست و بخشی نیز با رایزنی با بانکها و بررسی در این جلسات مرتفع می شود.
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